▲ 금융위원회

전체 고객의 약 3분의 1에 가까운 297만명의 정보가 유출됐던 롯데카드가 회사채 발행시 해킹에 따른 유출 위험을 제대로 공시하지 않았다는 이유로 과징금을 부과받았습니다.금융위원회는 오늘 정례회의에서 롯데카드에 자본시장법상 공시의무 위반 혐의를 적용해 약 10억2천만원 수준의 과징금을 의결했습니다.금융당국은 롯데카드가 지난해 9월 회사채를 발행하면서 해킹 사고로 예상이 가능했던 유출 위험을 충분히 공시하지 않은 것으로 보고 이렇게 의결했습니다.롯데카드는 작년 8월 말 해커 침해 및 데이터 반출 시도 흔적을 발견하고 9월1일 금융당국에 유출 사실을 신고한 뒤 같은 달 17일 일부 고객 정보가 유출된 사실을 최종 확인했다고 발표했습니다.롯데카드는 당시 제출한 신고서류와 투자설명서에 유출 위험이 확인되지 않았다고 적었고 이튿날인 17일 회사채 1천700억 원 규모로 발행했다고 공시한 바 있습니다.롯데카드 측은 이에 대해 "공시 당시는 정보유출 여부가 확정되지 않은 시점"이라며 "공시 내용에는 악성코드 감염 사실 및 조치 사항, 당국의 조사 등 확인된 사실과 진행 사항은 누락 없이 기재돼 있다"고 밝혔습니다.또 "당국의 이번 결정을 겸허히 받아들이는 것과 별개로 향후 공시 정보의 정확성과 투명성을 높일 수 있도록 검증 절차를 점검하도록 하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)