회계처리 기준을 위반해 재무제표를 작성하고 공시한 메모리 반도체 기업 피델릭스와 회사 관계자에 약 3억7천만원의 과징금을 부과됐습니다.



금융위원회는 제20차 회의에서 피델릭스가 2018∼2022년 거래처와 공모해 매출액 등을 허위로 계상하고 외부감사를 방해한 사실이 적발됐단 이유로 과징금 2억8천690만원을 부과했습니다.



금융위원회는 또 피델릭스의 전 대표이사와 전 재무담당 임원, 재무담당 직원 등 회사 관계자 3명에게도 총 8천만원의 과징금을 부과했습니다.



앞서 증권선물위원회는 전 대표이사 외 1인에 대해 해임 권고 상당 조치를 내리고 회사와 전 대표이사 외 1인은 수사기관에 고발하기로 했습니다.



금융위는 이외에도 폐업한 A사의 매출 및 매출원가 허위 계상 등의 감사 절차를 소홀히 한 현대회계법인에 과징금 1천800만원을 부과했습니다.