▲ 이란 수도 테헤란의 이슬람혁명광장에 트럼프 대통령 살해 메시지가 담긴 현수막이 걸려있는 모습

이란이 미국의 대이란 경제·해상 봉쇄를 '군사적 침략 행위'로 규정하며 유엔 헌장에 따른 단계적 자위권 행사를 경고했습니다.미국의 대이란 공격 시나리오 검토 보도에 대해서는 역내 주둔군 축소를 촉구하며 이슬람 혁명수비대(IRGC)의 대응을 예고했습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 23일(현지시간) 브리핑에서 미국의 경제·해상 제재 지속에 따른 역내 충돌 가능성과 인내 한계선을 묻는 질의에 "이런 행위를 절대 용납하지 않을 것이며, 침략에 맞서 가용한 모든 수단을 동원할 것"이라고 밝혔습니다.바가이 대변인은 미국이 경제 제재나 경제·해상 봉쇄라는 명목으로 취하는 조치는 의심의 여지 없이 이란을 겨냥한 군사적 침략 행위라고 주장했습니다.그는 "최근 몇 달간 미국이 이란에 부과한 제재는 기존 제재와 근본적으로 다르다"며 "미국과 시온주의 정권(이스라엘)이 벌이는 군사적 침략의 연장선"이라고 단언했습니다.그러면서 "이런 행위는 유엔 헌장 4조에 위배되며 유엔 총회 결의 3314호에 따른 침략 행위에 해당한다"면서 "미국이 현재 공표하는 해상 봉쇄 역시 이란에 대한 군사적 침략 행위"라고 비난했습니다.바가이 대변인은 "이란은 유엔 헌장 51조에 따라 자국을 방어할 수 있는 어떠한 수단도 사용할 권리가 있으며, 이와 관련해 국가 최고위급 차원의 결정이 내려졌다"고 전했습니다.또 "불법 제재와 미국의 봉쇄를 돌파하기 위해 정치·외교·방어적 조치를 결합한 대응책을 검토하고 있다"며 "이란 관계 당국이 적절하다고 판단하는 바에 따라 관련 조치들이 단계적으로 이행될 것"이라고 설명했습니다.바가이 대변인은 또 백악관이 미 국방부(펜타곤)와 군 정보 전문가들에게 잠재적 대이란 공격 시나리오에 대한 이란의 반응을 살피고, 페르시아만 연안국 석유·가스 시설에 대한 이란의 보복 차단 방안을 검토하도록 요청했다는 보도와 관련해 "최선의 시나리오는 그들이 이 지역에서 일으키는 말썽과 주둔을 줄이는 것"이라고 일축했습니다.미국의 이러한 평가에 대한 대응 방침에 대해서는 "세예드 마지드 무사비 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군 사령관이 틀림없이 세련되고 깔끔하게 포장해 답을 제시할 것이라 믿는다"며 "그때가 되면 그들도 이해하게 될 것"이라고 경고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)