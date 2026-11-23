▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나군이 최근 북아프리카 리비아 앞바다에서 러시아 선박을 공격해 침몰시켰다고 확인했습니다.젤렌스키 대통령은 현지시간 23일 소셜미디어에 최근 리비아 연안에서 피격된 러시아 군함을 언급하며 "적의 공격 저지 노력에도 러시아 초계함 메르쿠리호가 침몰했다"고 밝혔습니다.그러면서 "Ka-27 전투 헬기 1대와 적이 무기 수송에 사용하던 러시아 건화물선 앙가라호도 명중했다"고 전했습니다.젤렌스키 대통령은 "모든 작전은 리비아 연안 해상에서 이뤄졌고 우크라이나 해상 드론 7대가 투입됐다"며 "모범적인 작전이었고 우리가 설정한 목표는 달성됐다"고 썼습니다.리비아 동부 정부에 따르면 지난 22일 리비아 동부 벵가지 해군기지에 정박 중이던 러시아 해군 초계함 메르쿠리호가 드론 공격을 받아 폭발과 화재가 발생했습니다.오사마 하마드 리비아 동부 정부 총리는 이번 공격에 대한 국제 조사를 요구하는 공식 요청서를 유엔총회와 유엔 안전보장이사회에 제출했습니다.산유국인 리비아는 오래전부터 러시아와 서방이 영향력 다툼을 벌여온 곳입니다.(사진=AP, 연합뉴스)