▲ 앨리스 황과 젠슨 황

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 불륜 관계였던 앨리스 황(중국명 황러)이 1년 넘게 중국 정보기관과 접촉해온 것으로 드러났다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 22일(현지시간) 보도했습니다.이런 내용을 담은 미국 정보당국 보고서를 아는 복수의 소식통에 따르면 앨리스 황은 작년 봄부터 올해 가을까지 중국 국가안전부(MSS) 요원과 연락을 주고받았습니다.이 기간은 앨리스 황이 젠슨 황과 교제한 시기일 뿐만 아니라, 앨리스 황의 회사 메가스피드가 엔비디아의 첨단 반도체를 대량으로 확보하던 시기와도 일부 겹칩니다.이 반도체 가운데 일부는 알리바바 등 중국 기업에 서비스를 제공하는 동남아시아 데이터센터로 공급됐으며, 일부는 미국의 수출 규제를 우회해 중국으로 밀반입됐다는 의혹을 받고 있습니다.미 정보당국은 앨리스 황의 남편으로 알려진 동업자 캉웨이 역시 중국 정보기관과 협력했다는 증거를 확보한 것으로 전해졌습니다.미국 측이 수집한 정보에는 두 사람이 메가스피드를 포함한 동남아시아 기업들의 네트워크에서 수행한 역할을 입증하는 증거가 포함됐다고 소식통들은 전했습니다.미 당국은 두 사람의 중국 정보기관 관련 활동의 구체적인 범위와 기간 등을 계속 조사하고 있습니다.앨리스 황이 중국 정보기관과 접촉한 기간과 구체적인 시점, 캉웨이의 관련 활동에 관한 내용은 이번에 새롭게 드러났습니다.NYT는 앨리스 황이 최근까지 중국 정보기관과 접촉한 사실이 드러나면서, 미국 당국이 젠슨 황을 중국의 정보공작 대상이라고 판단한 배경도 보다 분명해졌다고 설명했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 젠슨 황이 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황과 긴밀한 관계라는 보고를 받고도 이를 묵인했고, 엔비디아 반도체의 대중국 수출 규제를 완화했다는 의혹을 받고 있습니다.트럼프 대통령은 앨리스 황과 중국 정보기관의 연계에 관한 첩보를 최소 두 차례 보고받고도 이를 대수롭지 않게 여기며 개입을 꺼렸다고 NYT는 당국자들을 인용해 전했습니다.트럼프 대통령은 관련 첩보를 보고받지 못했다고 주장해왔으며, 앨리스 황이 중국 정보기관을 위해 간첩 활동을 했는지에 대해서도 의문을 제기해왔습니다.