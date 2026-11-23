▲ 증시 시황판을 보는 중국 투자자

인공지능(AI) 분야 악재 속에 최근 급락세를 이어가던 타이완 주요 주가지수가 당국의 시장 안정화 조치 등에 힘입어 23일(현지시간) 반등에 성공했습니다.중국 포털 신랑망·바이두 등에 따르면 타이완 자취안지수는 이날 전장 대비 2.16% 상승한 36811.89에 장을 마감했습니다.자취안 지수는 1.64% 하락으로 거래를 시작했지만 이후 반등에 성공했고 한 때 2.98%까지 상승 폭을 늘리기도 했습니다.자취안지수의 지난주 주간 하락률(-17.5%)은 35년 만에 최악이었고, 특히 20일 하루에만 6.23% 급락해 시장 불안을 키웠습니다.타이완 당국은 21일 시장 심리 안정을 위해 전 거래일 종가보다 낮은 가격의 공매도를 금지하는 등의 조치를 내놨고, 타이완 국가금융안정기금은 증시 부양을 위해 시장에 개입했습니다.타이완증권거래소는 매도 압력 완화를 위해 24일부터 신용거래 담보유지비율 최저치를 기존 130%에서 120%로 하향한다고 이날 추가로 발표했습니다.장 초반 약세를 보였던 중국 본토 주가지수도 상승 전환에 성공했습니다.상하이종합지수는 장 초반 지난해 7월 이후 1년여 만에 3,500선을 하회하며 3,476.65까지 떨어졌지만, 이후 상승 전환해 전장 대비 0.15% 오른 3,538.95로 장을 마쳤습니다.상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수는 0.09% 올랐고, 선전성분지수는 1.93% 상승했습니다.과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장) 대표 종목 50개로 구성된 과창판 50 지수는 약보합(-0.26%)이었습니다.이날 상하이와 타이완 증시의 대표적 반도체업체 중국 창신메모리(CXMT)와 타이완 TSMC 주가는 각각 2.1%, 1.5% 상승 마감했습니다.중국 증권 당국도 전날 증시 안정책을 내놓은 바 있습니다.상하이·선전·베이징 증권거래소는 30일부터 투자자가 돈을 빌려 주식을 살 때 적용되는 최저 융자보증금(증거금) 비율을 100%에서 80%로 낮추기로 했습니다.이 경우 증거금 100만 위안으로 최대 125만 위안을 빌려 주식을 매입할 수 있으며, 이론상 4천억 위안(약 80조6천억 원)에 가까운 유동성 증가 효과가 있다는 분석이 나옵니다.선전증권거래소는 또 시장 안정을 위해 창업판에 시장조성자 제도를 도입하겠다는 계획을 밝히고 관련 세칙에 대한 의견 수렴에 들어갔고, 상하이·선전증권거래소는 수수료 인하 조치도 내놨습니다.다만 페퍼스톤그룹의 우디린은 블룸버그 인터뷰에서 "당국 개입은 '전환점'이라기보다 (급락세를 멈추는) '서킷 브레이커'"라며 "단기적으로 주가 안정에 도움이 되겠지만 AI에 대한 재평가를 되돌릴 수는 없다"고 봤습니다.중국 자산운용사 궈푸롄허의 위안웨이타오는 본토 증시 반등에 대해 "정부 지원 자금과 대형기관들이 개입한 덕분일 것"이라며 "밸류에이션이 이미 낮고 매도 압력도 줄어들고 있다"고 평가했습니다.이날 아시아 증시 반등에는 미 주가지수 선물 반등세 등이 영향을 끼쳤다는 평가도 나옵니다.(사진=게티이미지)