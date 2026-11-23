▲ 국민의힘 윤상현 의원

국민의힘 5선 윤상현 의원이 청와대의 외교부·통일부 장관 등 중폭 개각을 두고 "인선 면면도, 개각의 시점도 쉽게 납득하기 어렵다"고 비판했습니다.윤 의원은 오늘(23일) SNS에 "국정원장까지 바꾼 개각, 국정 쇄신인가 공소취소 포석인가"라는 제목의 글을 올리고 "강금실 전 법무부 장관의 국가정보원장 기용부터 의문"이라며 "법률가로서 전문성이 곧 정보기관을 지휘할 역량을 뜻하지 않는다"고 지적했습니다.이어 "더욱 석연치 않은 것은 인선 시점"이라며 "(조작기소 의혹) 특검법 시행 나흘 만에 국정원장에 지명했다"며 "쌍방울 대북송금 사건의 사법적 처리에 영향을 미치려는 공소취소용 국정원장이라는 의혹을 낳고 있다"고 비판했습니다.또 "이번 개각이 국정 쇄신을 위한 것인지, 대통령의 사법적 부담을 덜기 위한 권력기관 재편인지 정부는 분명히 답해야 한다"고 강조했습니다.이화영 전 경기도 평화부지사는 쌍방울 대북송금 사건으로 징역 7년 8개월이 확정돼 복역 중이지만, 국정원은 특별감사에서 2019년 7월 필리핀에서 북한 공작원 리호남에게 70만 달러를 전달했다는 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 진술과 달리 당시 리호남이 제3국에 체류했다는 조사 결과를 내놓은 바 있습니다.지난 18일 이재명 대통령이 재가한 조작기소 의혹 특검법은 조사 대상으로 쌍방울 대북송금 사건을 포함하고 있습니다.윤 의원은 임웅순 외교부 장관 후보자 홍익표 통일부 장관 후보자 인선을 두고 선 "북핵 위협과 남북관계 교착 속에서 외교·통일 정책의 방향부터 국민 앞에 분명히 밝혀야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)