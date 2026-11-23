▲ 아시아 브레이킹 선수권대회 남자부에서 우승한 김홍열

2026 아이치·나고야 아시안게임 은메달리스트 '홍텐' 김홍열(41·도봉구청)이 브레이킹 아시아선수권대회 정상에 올랐습니다.김홍열은 어제(22일) 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 2026 세계댄스스포츠연맹(WDSF) 아시아 브레이킹 선수권대회 남자부(비보이) 결승에서 세계랭킹 2위 왕루이먀오(21·중국)를 라운드 점수 3-0(5-2 4-3 7-0)으로 이겼습니다.준결승에서 팀 동료 오철제(도봉구청)를 3-0으로 꺾은 김홍열은 결승 마지막 라운드에서 심판 7명 모두의 표를 받았습니다.레드불 비씨원 월드파이널에서 세 차례(2006·2013·2023년) 우승해 브레이킹의 '살아 있는 전설'로 불리는 김홍열은 2022 항저우와 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 잇달아 은메달을 목에 걸었습니다.아시아선수권에선 2023년 항저우 대회에서 동메달을 딴 데 이어 이번 홍콩 대회에서 정상에 올랐습니다.김홍열은 "아시안게임에서 연속 은메달에 그치며 아쉬움이 컸다. 이번 아시아선수권에서 금메달을 목에 걸어 정말 기쁘다"며 "나이는 숫자에 불과하다는 것을 앞으로 제 춤과 경기로 보여주고 싶다"고 밝혔습니다.이어 "오랫동안 브레이킹을 해왔지만 여전히 세계 최고 선수들과 경쟁할 수 있다는 것이 나에게 큰 의미가 있다"며 "우승에 만족하지 않고 다가오는 세계선수권에서 더 좋은 모습을 보여주겠다"고 다짐했습니다.여자부(비걸) 동메달 결정전에선 권성희(도봉구청)가 중국의 린쯔톈을 3-0으로 꺾었습니다.오철제는 남자부 4위로 대회를 마쳤습니다.김홍열과 권성희는 29일 국가대표 선발전인 브레이킹 K 시리즈 파이널을 치른 뒤 다음 달 4일 프랑스 파리에서 개막하는 세계선수권대회에 출전합니다.(사진=세계댄스스포츠연맹(WDSF) 제공, 연합뉴스)