▲ 3월 23일 오전 74명의 사상자가 발생한 대전 대덕구 안전공업에서 화재 원인 등을 규명하기 위한 합동감식이 진행되고 있다.

70여 명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사와 관련해 회사 대표와 임직원 등 책임자들이 무더기로 재판에 넘겨졌습니다.대전지방공소청은 오늘(23일) 중대재해처벌법 위반과 산업안전보건법 위반, 업무상과실치사상, 소방시설법·위험물관리법 위반 등의 혐의로 손주환 안전공업 대표를 기소했다고 밝혔습니다.손 대표와 함께 안전·보건 관리 책임이 있는 임직원 등 11명과 안전공업 법인도 재판에 넘겨졌습니다.이들은 지난 3월 20일 대전 대덕구 문평동의 자동차 부품 공장인 안전공업 동관 1층 엔진밸브 가공공정 생산라인에서 발생한 화재로 근로자 14명이 숨지고 58명이 다친 것과 관련해 안전과 소방 관리를 소홀히 해 대형 인명 피해를 유발한 혐의를 받습니다.공소청은 이번 참사가 화재에 취약한 작업 환경에 고질적인 안전불감증이 더해져 발생한 전형적인 인재라고 판단했습니다.특히 작업장 내 집진 설비 배관 등에 쌓여 있던 슬러지와 기름때가 불쏘시개 역할을 하면서 불길이 급속도로 번진 것으로 파악됐습니다.또 동관 휴게실을 불법 증축하는 과정에서 방화 구획이 훼손되고 방화문마저 상시 개방돼 있어 불이 난 지 불과 2분 만에 화염과 연기가 휴게실로 유입돼 다수의 사망자가 발생했다고 봤습니다.화재 감지기가 종종 오작동한다는 이유로 현장을 확인하기도 전에 소방수신기 경보 설비부터 차단해 온 관행도 피해를 키웠다고 설명했습니다.이에 따라 집진기 보수와 소방 시설 관리·감독 의무가 있는 임원들과 화재 당시 현장을 확인하지 않고 경보 설비부터 끈 임원이 손 대표와 함께 업무상과실치사상 등의 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.또 경찰 조사를 받은 직후 손 대표의 처벌을 면하게 할 목적으로 안전보건 관련 서류 위조를 지시한 임원에게는 증거 위·변조 교사 혐의가, 지시에 따른 관계자 3명에게는 증거 위·변조 혐의가 각각 적용됐습니다.허가 없이 휴게 공간을 증축한 무등록 건축업체 업주도 건설산업기본법 위반 혐의로 기소됐습니다.공소청은 경찰, 노동청과 수사협의회를 구성해 6개월간 16차례 논의하며 협업한 끝에 화재 확산과 인명 피해의 원인, 책임 소재를 규명했다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)