AI 에이전트, 인공지능 비서 서비스의 활용이 늘어나면서 부작용도 잇따르고 있습니다.



AI 업계에 따르면 20대 한국인들이 미국에서 창업해 지난달(10월) 국내 베타 서비스를 시작한 피클은, 사용자가 자주 이용하는 일상적인 서비스 등에 전화를 대신 걸어주고, 업무를 대신 처리하는 등 편리함으로 고객을 확대하고 있습니다.



그러나 최근 사용자가 연결해놓은 이메일과 연락처, 서비스 받았던 정보를 토대로 가족 이름과 생일을 추론하거나, 사용자의 요청이 없는데도 식당 등에 전화를 걸어 곤란한 상황을 만들었습니다.



특정 기업에는 취업 지원 서류를 여러 차례 발송한 사례도 있었던 것으로 알려졌습니다.



이런 돌발행동은 피클뿐만 아니라 메타의 AI 에이전트 '뮤즈'에서도 발생하고 있습니다.



로이터통신에 따르면 원치 않는 메시지 발송이나 무관한 업무 제안 등 사용자 동의 없는 행동을 했습니다.



메타는 지난 9월 뮤즈 출시 당시 별도 감시 에이전트인 '센티널'로 안전을 확보했다고 밝혔지만, 권한 밖의 행동이 잇달아 보고되는 상황입니다.



전문가들은 AI 기술 발전 속도를 현재 사이버 보안 기술이 앞서지 못하는 점을 고려해, 사용자가 서비스 약관을 충분히 숙지하고 명확한 권한 통제가 필요하다고 조언했습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)