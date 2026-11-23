▲ 대전경찰청 전경

텔레그램에서 회원 수천 명 규모의 마약 유통 플랫폼을 만들어 운영해 온 일당이 경찰에 무더기로 붙잡혔습니다.대전경찰청은 마약류관리법 위반 등의 혐의로 마약 채널 총책 30대 A 씨 등 25명을 검거해 이 가운데 12명을 구속 상태로 공소청에 송치했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 2020년부터 최근까지 텔레그램에 회원 3천 명 규모의 마약 판매 알선 플랫폼을 개설해 운영한 혐의를 받습니다.경찰 조사 결과, A 씨는 개별 마약 판매상들을 자신의 텔레그램 채널에 입점시킨 뒤 "마약 품질을 보증해 준다"며 홍보 글을 올려 판매를 알선한 것으로 드러났습니다.그 대가로 판매자들로부터 광고비 등의 명목으로 매달 3천만 원 상당의 가상자산을 받아 챙겼습니다.이뿐만 아니라 판매자들을 대신해 마약 운반책 구인 광고를 올리고 투약자들을 위한 별도의 커뮤니티까지 개설해 운영한 것으로 조사됐습니다.또 A 씨는 채널 이용자들을 관리자, 판매책, 웹 디자이너 등으로 포섭해 명확한 지휘 체계와 역할 분담을 갖춘 점조직 형태의 범죄단체를 꾸린 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨 등 핵심 조직원 4명에게 범죄단체조직 혐의를 추가했고, 나머지 21명에게는 채널을 통해 마약을 판매·운반하거나 투약한 혐의를 적용했습니다.경찰은 1년 7개월 동안 텔레그램 모니터링을 이어가며 CCTV 분석과 통신 수사, 국제 공조 등을 통해 조직원들을 순차적으로 붙잡았습니다.이후 조직원 진술과 가상자산 흐름을 역추적해 총책 A 씨를 특정해 검거하는 데 성공했습니다.또 수만 건에 달하는 A 씨의 거래 내역을 전수 조사해 해외 거래소에 숨겨둔 가상자산 7억 원을 찾아내 전액 기소 전 추징 보전 조치했습니다.경찰은 "남은 조직원들에 대한 검거를 이어가는 한편 은닉한 가상자산 등 범죄 수익도 끝까지 추적해 환수하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)