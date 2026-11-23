▲ 중국 국기 (자료화면)

중국의 중앙정부 부처에서 근무하던 공무원이 해외 정보기관에 100건 이상의 정보를 제공한 혐의로 간첩죄가 인정돼 사형을 선고받았습니다.오늘(23일) 싱가포르의 중문 매체 연합조보는 중국 국가기밀 보호 관련 홍보·교육 플랫폼 '바오미관' 위챗 공식 계정을 인용해 중국의 한 중앙정부 부처에서 근무하던 마 모 씨가 해외 파견 근무 중 외국 정보기관에 포섭돼 장기간 국가기밀을 빼돌린 혐의로 법원에서 사형을 선고받았다고 보도했습니다.법원은 마 씨에게 간첩죄를 적용해 사형과 정치권리 종신 박탈을 선고하고 개인 재산 전부를 몰수하도록 했습니다.마 씨는 A국에서 파견 근무하던 중 B국의 한 정보요원을 알게 됐습니다.이 정보요원은 중국어를 배우고 싶다며 마 씨에게 접근했으며, 이후 정치적 문제와 국제 현안 등에 대해 물으며 마 씨로부터 중국 현지 주재 기관 인력과 업무 상황 등 정보를 캐낸 것으로 알려졌습니다.마 씨는 이 과정에서 다량의 민감한 정보를 전달하고 소속 기관의 내부 전화번호부까지 제공한 것으로 조사됐습니다.B국 정보요원은 이후 마 씨에게 또 다른 정보요원을 소개했고, 이 요원은 마 씨에게 자국 정보기관 가입을 요구하며 이를 거부할 경우 과거의 불법 행위를 당국에 신고하겠다고 협박했다고 연합조보는 전했습니다.마 씨는 정보기관의 지시에 따라 간첩 임무를 수행하기로 하고 비밀 유지, 충성 등의 조항이 포함된 협력 문서에 서명한 뒤 매달 고정 보수를 받았으며, 정보 송수신을 위한 전용 노트북 컴퓨터도 지급받은 것으로 확인됐습니다.해외 근무를 마치고 중국에 돌아온 뒤에도 마 씨의 간첩 활동은 계속됐습니다.그는 낮에는 업무상 접근 가능한 기밀문서에서 정보를 수집하고 밤에는 이를 정리해 간첩 조직이 운영하는 전용 웹사이트를 통해 해외로 전송한 것으로 드러났습니다.마 씨가 해외 정보기관에 넘긴 정보는 모두 100건이 넘었고, 중국 내에서 정보기관 관계자와 접촉하거나 해외에서 직접 만나는 방식으로 보수와 추가 상여금을 지급받은 것으로 알려졌습니다.법원은 마 씨가 장기간 수집해 해외 정보기관에 제공한 국가기밀 가운데 비밀급이 9건, 기밀급이 26건에 달한다고 판단했습니다.중국은 국가기밀을 중요도에 따라 절밀급(극비급)·기밀급·비밀급 등 3단계로 구분하는데, 기밀급은 유출 시 국가안전과 이익에 심각한 손해를 초래할 수 있는 두 번째로 높은 등급이며 비밀급은 일반 국가기밀로 분류됩니다.마 씨가 간첩 활동의 대가로 받은 자금은 100만 위안(약 2억 1천만 원)을 웃도는 것으로 확인됐습니다.다만 중국 측은 마 씨가 소속됐던 중앙정부 부처의 명칭과 해외 파견 국가, 정보기관의 소속 국가를 구체적으로 공개하지 않았습니다.체포 시점과 재판이 진행된 법원, 선고 날짜도 밝히지 않았습니다.(사진=게티이미지)