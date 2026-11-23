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헌재의 유일한 사법부 탄핵 판단은

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앞으로 어떻게 진행되나

강행처리 속내는

남은 변수는

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헌재의 몫

탄핵의 彈(탄) 자엔 弓(활 궁)이 있다 상대의 잘못을 겨냥해 활을 쏘듯 날카롭게 지적해 따지거나 힐책한다는 뜻이다. 劾(핵)은 亥(돼지 해)와 力(힘 력)이 결합된 글자다 십이간지의 마지막인 돼지가 힘을 다한다. 끝까지 숨겨진 잘못을 샅샅이 파헤쳐 드러나게 한다는 의미다. '조작기소 특검법'처리를 둘러싼 강대강 대치로 가뜩이나 어수선한 연말 정국이 더 뜨겁게 달아오르고 있다. 민주당이 그동안 칼집에 넣어 두었던 조희대 대법원장 탄핵의 칼을 빼들었기 때문이다.민주당은▲한덕수 전 총리 일부파기환송 판단의 절차적 위법성▲12·3 비상계엄 당시 대법원의 미흡한 대응▲이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송,▲대법관 재제청 거부 및 구성 지연 논란▲대법원 국정감사에서의 증인 선서 거부▲대법관 현금 격려금 및 업무추진비 부정 집행 의혹 등을 조 대법원장 탄핵사유로 꼽았다.지난 19일 대법원 전원합의체가 한덕수 전 총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 뒤 '역사적 반역'이라며 격앙된 반응을 보였던 민주당이 정작 판결내용은 뺀 채 절차만을 문제 삼았다. 여론의 역풍을 의식한 것으로 풀이된다.탄핵추진단장인 민주당 양부남 의원은 "법원의 판결을 존중하기 때문에 한 천 총리 판결 내용 자체를 탄핵 사유로 삼지는 않겠다"라고 말했다 대법원 전원합의체가 한덕수 전 총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 판결 내용 대신, 판결에 이르기까지의 절차적 위법성을 검토하겠다는 입장이다. 구체적으로는 합의 기일을 선고 기일로 변경한 과정과 특검법상 규정된 3개월 이내 선고 기한을 지키지 않은 점 등이 거론된다.우리 헌정사에서 대법원장을 포함해 사법부 구성원에 대해 탄핵소추가 추진된 사례는 몇 건(4건) 있지만 국회 본회의를 통과해 헌법재판소 심판까지 간 사례는 임성근 전 부산고등법원 부장판사 사례가 유일하다. 임 전 판사 탄핵사유는 양승태 전 대법원장 시절 법원행정처의 지시를 받아 일선 재판부의 판결 내용과 절차에 부당하게 개입해 법관의 독립을 침해했다는 이유였다. 탄핵소추안은 2021년 2월 4일 국회에서 가결됐는데 가결 뒤 20여 일 만인 2월 28일 임 전 판사는 임기 만료로 퇴직한다. 헌재 판단은 2021년 10월에 나왔는데 임 전 판사의 재판 개입이 위헌인지 여부를 따지는 본안에 대해 판단을 내리지 않고 임기 만료로 이미 퇴직한 공직자에게 탄핵 심판의 실익이 있는지가 더 쟁점이었다.결국 5(각하):3(인용):1(심판절차종료) 의견으로 최종 각하 결정이 내려졌다. 각하 의견을 낸 5명은 탄핵심판의 본질이 대상자를 공직에서 '파면'하는 건데, 이미 임기 만료로 퇴직해 파면할 대상이 사라졌으므로 심판의 이익이 없어 부적법하다고 봤다. 본안 심리를 마쳐도 파면 결정 자체가 불가능한 상태란 것이다.인용을 주장한 재판관 3명은 퇴직을 이유로 심판을 피할 수 있다면 탄핵 제도가 무력화된다고 주장했다. 파면은 못 하더라도 임 전 판사의 행위가 중대한 헌법 위반에 해당함을 확인한다는 선언적 의미의 인용결정을 내려야 한다고 밝힌 것이다. 심판절차종료를 주장한 1명은 탄핵심판 청구 당시엔 현직이었으나 심판 도중 퇴직이라는 사유가 발생했으므로 '각하'가 아닌 '심판절차 종료'를 선언해야 한다고 밝혔다.민주당은 12월 중 국회 탄핵 소추절차를 마치겠다는 입장이다. 재적 의원 과반이면 가결되는데 민주당 의석만 161 석인만큼 국회통과엔 문제가 없어 보인다. 이후 헌재에 탄핵심판 청구를 진행하면 헌재는 사건을 접수한 날로부터 180일 이내에 결정을 내려야한다. 이는 헌법재판소법 제38조(심판기간)에 규정돼 있다. 하지만 이 조항은 강행규정이 아니라 훈시 규정으로 여겨진다. 180일을 넘겨도 제재나 선고를 강제할 수단이 없다. 실제로 헌재도 2009년 결정에서 이 조항을 훈시 규정으로 판단했다. 다만 부당하게 선고를 지연해도 된다는 뜻은 아니며, 신속한 재판을 받을 권리를 침해하지는 않는다고 덧붙였다.대법원장의 임기는 헌법상 6년, 조 대법원장이 2023년 12월 8일 취임했으므로 임기대로라면 2029년 12월까지다. 하지만 법원조직법상 대법원장의 정년은 70세다 조 대법원장이 1957년 6월 6일생이라 만 70세가 되는 2027년 6월 5일에 임기보다 먼저 정년이 도래하는 거다. 심리가 길어지면 임기 만료로 각하될 가능성이 있어 앞서 언급한 임성근 전 부장판사 사건과 같은 쟁점이 반복될 수 있다.민주당이 한덕수 전 총리 사건을 도화선으로 대법원장 탄핵을 추진하면서도 판결내용이 아니라 절차를 문제 삼으며 기존에 주장해왔던 탄핵사유를 다시 포함시키려는데 대해 국민의힘은 '사유조차 찾지 못한 깡통 탄핵', '정권 자멸로 가는 축지법'이라며 비난하면서 대통령 재판재개를 사법부에 촉구하고 있다.야당 의원들은 민주당이 무리하게 조희대 대법원장 탄핵을 추진하고 있다며 정치적 의도를 의심하고 있다. '신천지 문제와 최민희 최고위원 윤리감찰을 둘러싼 민주당 내부 갈등을 강성 지지층이 원하는 대법원장 탄핵으로 돌파하려한다', '대법원장 직무를 정지시켜 내년초 법원 인사를 중단하려 한다', '헌재에서 최종 기각시 역풍을 맞겠지만 조 대법원장 임기가 종료돼 각하 결정을 받으면 역풍의 우려도 낮을 걸 고려한 거다' 등등을 민주당의 탄핵 추진 배경으로 주장하고 있다.판사들 회의기구인 전국법관대표회의 의장이 민주당의 대법원장 탄핵 추진을 두고 "도를 넘어선 것"이라고 강하게 비판하고 나섰다. 민주당이 탄핵소추를 의결한다면 판사들이 행동으로 나서야 한다는 주장도 폈다. 강동원 전국법관대표회의 의장(서울가정법원 부장판사)은 법원 내부망(코트넷)에 "사법부 독립 침해에 대한 유감"이라는 글을 올리며 이렇게 밝혔다. "전합 판결은 대법관 전원 합의로 이뤄지는데도, 이 판결을 계기로 대법원장을 탄핵하겠다는 것은 사실상 대법원을 탄핵하겠다는 것이고, 하급심 등 사법부 전체에 부당한 압력을 가하겠다는 것"이라고 꼬집었다. 또 "대법원장을 탄핵 소추하더라도 헌법재판소에서 인용될 확률이 0.01%도 되지 않는다는 것을 잘 알고 있을 것"이라며 "그럼에도 억지로 밀어붙이는 이유가 무엇일까"라고 물었다. "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까"라며 "할 수 있는 여러 가지 방법이 있다. 침묵으로 방관해선 안 된다고 생각한다"라고 밝혔다.전국법관대표회의는 당초 내달 7일로 예정됐던 정기회의를 이달 30일로 앞당겨 열기로 했다. 사법독립 침해에 판사들이 행동으로 대응하자는 주장이 법관대표회의 의장 입에서 나온 만큼 실제 어떤 식으로 표현할지, 여기에 민주당이 어떻게 반응할지가 관심이다. 조희대 대법원장이 국회에서 탄핵소추안이 가결된 뒤 헌법재판소에 직무정지를 중단해 달라며 가처분 신청을 할 수도 있다는 관측도 있다.앞서 헌정사상 첫 감사원장 탄핵심판 사례였던 최재해 전 감사원장의 경우를 살펴보자. 최 전 원장은 대통령 집무실·관저 이전 감사 부실 등을 이유로 2024년 12월 5일 탄핵안이 국회에서 가결됐고 즉시 직무가 정지됐다. 그러자 12월 17일 탄핵심판을 심리하는 헌재에 가처분을 신청했다. 소추로 정지된 권한 행사를 헌재가 임시로 풀어달라는 취지였지만 헌재는 가처분을 기각했고 2025년 3월 13일 본안에서 재판관 전원일치로 탄핵심판 청구를 기각해 최 원장은 98일 만에 직무에 복귀했다.민주당 계획대로 다음 달 중 국회가 대법원장 탄핵을 가결해 헌재에서 탄핵 심판이 이뤄질 경우 이후 벌어질 모든 시나리오는 오롯이 헌법재판소 판단에 달렸다. 조 대법원장이 법관 인사 공백, 본안 기각 시 임기를 채우지 못한 채 마칠 수 있다며 가처분을 신청할 수 있지만 이 가처분을 판단할지, 최 전 감사원장 탄핵사건처럼 가처분이 아닌 본안에서 판단할지는 헌재의 몫이다. 조 대법원장 임기 전 인용 가능성이 크지 않고, 임기 종료와 함께 각하되는 것이 민주당과 헌재 모두 역풍 위험이 적다는 점에서 가능성이 큰 시나리오는 관측이 많은데 이 역시도 오롯이 헌재의 판단에 달렸다. 노무현 전 대통령 탄핵 사건은 사건이 헌재에 접수된 뒤 63일, 박근혜 전 대통령 사건은 91일 만에 결론이 났다. 윤석열 전 대통령은 87일이 걸렸다. 조 대법원장 퇴임 전에도 헌재의 최종 결정은 가능하다.