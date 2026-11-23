현지시간 21일, 발트해 핀란드만 공해상에서 러시아 화물선 '스파르타 2호'가 드론의 공격을 받았습니다.



다음 날인 22일, 리비아에서도 러시아 해군 군함 '메르쿠리호'가 드론에 피격됐는데요.



잇따라 발생한 러시아 선박 공격 사건.



그 배후로는 '우크라이나'가 지목되고 있습니다.



이번 사건을 계기로 러시아·우크라이나 전쟁의 영향 범위가 유럽 동부를 넘어 나토 회원국 주변 해역과 북아프리카까지 확대되는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.



우크라이나는 그동안 흑해에서 해상 드론을 활용해 러시아 흑해 함대와 크림반도의 군사 시설을 집중 공격해 왔는데요.



최근 러시아가 공격당한 곳이 흑해를 넘어 발트해와 지중해까지 넓어졌기 때문입니다.



한편 미국은 크리스마스 전 미국, 우크라이나, 러시아가 마주 앉는 3자 종전 협상을 제안했고 젤렌스키 우크라이나 대통령은 '동의'한다는 뜻을 밝혔습니다.



과연 푸틴 러시아 대통령은 어떤 대답을 내놓을까요? 종전 협상과 전쟁의 향방에 세계의 관심이 쏠리고 있습니다.



(구성 : 이미선, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)