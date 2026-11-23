AI 기기를 활용한 시험 부정행위가 대학 수학능력시험에서도 이뤄졌다는 의혹이 불거진 가운데, 서울대학교 의과대학 신입생 세 명이 나흘 전 치러진 수능 국어 문제를 직접 푸는 영상을 공개했습니다.



그제(21일) 오전, 유튜브엔 '서울대 의대 26학번 3명이서 누가 AI 안경으로 합격했는지 검증하는 영상 (27 수능 국어 풀이)'이라는 제목의 콘텐츠가 올라왔습니다.



영상 게시자는 "재미로 찍은 영상"이라며 등장하는 세 명 가운데 아무도 "AI 안경 및 부정행위를 입시 전 과정에서 알지도 못했고, 사용하지 않았다"고 먼저 밝혔습니다.



영상 속 이들은 모두 올해 서울대 의대에 입학한 신입생들로 두 명은 수시모집을 통해서 나머지 한 명은 정시로 합격했다고 각자 소개했습니다.



입학 당시 수능, 그러니까 2026학년도 수능에서 정시 합격자는 전체 2문제를 틀린 가운데 국어는 97점이었고, 수시 합격자 가운데 한 명 역시 26학년도 수능에서 전 과목 두 개를 틀린 가운데 국어는 97점을 맞았습니다.



이들은 올해 수능 국어 홀수형 문제를 태블릿 PC에 넣고 풀이에 나섰습니다.



이후 영상에는 채점 과정도 공개됐는데 2027학년도 국어 채점 결과는 97점, 93점, 93점으로 모두 고득점을 받았습니다.



"재미로 찍었다"는 이 영상은 수능 등 각종 시험에서 부정행위 의혹이 불거져 합격자들이 실제 인증에 나서는 상황 속 나왔기 때문에 여러 커뮤니티로 옮겨져 화제가 됐습니다.



누리꾼들을 이 영상을 놓곤 "수능 국어를 대화하면서 풀다니 대단하다" "의심할 여지가 없다"와 같은 반응을 내보였습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)