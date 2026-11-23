▲ 안민석 경기도교육감

안민석 경기도교육감은 22일 "AI(인공지능) 시대에 맞는 교육의 새판은 선택이 아니라 필수가 됐다"며 "늦었지만, 이제라도 AI 시대에 맞게 새로운 교육 대전환의 판을 짜고 교과과정과 평가 방식을 전혀 달리해야 한다"고 밝혔습니다.안 교육감은 이날 자신의 블로그에 작성한 '굿바이 수능! AI가 수능을 몇 초 만에 푸는 시대, 교육의 새판 필요'라는 제목의 글에서 이같이 말했습니다.그는 "국가적 초비상 체제로 (수능 감독에) 대응했지만 AI를 막지 못했다. 관리·감독 강화만으로는 앞으로도 부정행위를 차단하기 어렵다"며 "공정성이 훼손된 수능은 공정의 가치를 중시하는 한국 사회에서 수명을 다했다"고 진단했습니다.그는 30년 전 만들어진 5·31 교육체제에서 이뤄지는 암기·주입식, 오지선다형 평가와 결별하고 평가 방식을 재설계해야 한다고 강조했습니다.이를 위해 경기도교육청은 연세대 김현철 교수를 중심으로 전문가팀을 꾸려 '사람 중심 AI 시대 교육' 정책을 추진 중입니다.정책의 핵심은 독서(R)·예술(A)·스포츠(S)를 뜻하는 'RAS 교육'으로, 깊이 읽고 질문하는 힘과 공감하는 힘, 협동하고 다시 일어서는 힘을 기른다는 구상입니다.도교육청은 학생의 RAS 활동을 'AI 이음플랫폼'에 기록·인증해 향후 공정한 평가 자료로 활용할 계획입니다.안 교육감은 "'사람 중심 AI 시대 교육'을 목표로 하는 경기도교육청이 대한민국 교육과 입시 개혁의 맨 앞줄에 설 것"이라며 "내년부터 경기 AX 교육 대전환을 감행하겠다"고 밝혔습니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)