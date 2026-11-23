▲ 김건희 특검팀

양평고속도로 노선변경 의혹으로 재판에 넘겨진 국토교통부 서기관이 징역 3년 6개월을 구형받았습니다.민중기 특별검사팀은 오늘(23일) 서울중앙지법 형사합의31부(박준석 부장판사) 심리로 열린 국토부 서기관 김모씨의 결심공판에서 이러한 형을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.특검팀은 김씨를 향해 "타당성평가 용역 감독자로 대통령직인수위원회로부터 연락받은 뒤 용역사에 종점부 변경을 지시하고 대안 노선에 유리하게 지속해 보고서를 수정하게 하는 등 범행에 핵심적 역할을 수행했다"고 지적했습니다.이어 "자신의 지시에 따라 대안노선이 우수하다는 검토 보고서를 작성한 용역사에 유리하게 1차 과업이 이행되지 않았는데도 완성됐단 취지로 감독 조서를 작성하고 3억3천400만원 상당을 지급함으로써 국고 손실을 야기해 죄질이 극히 불량하다"고 했습니다.김씨 측 변호인은 양평고속도로가 논란이 되기 전까지 종점부에 김건희 여사 일가 토지가 있는 사실을 알지 못했다면서 "피고인이 별건으로 구속된 후 자유롭지 못하고 심적 압박이 큰 상태에서 특검이 가족 수사로 확대될 수 있다고 압박하며 인수위원회 관계자 명단을 반복해 보여줘 특정 진술을 유도했다"고 했습니다.김 서기관 등은 2022년 4월부터 2023년 5월까지 타당성을 평가하는 용역업체가 김건희 여사 일가의 땅이 있는 강상면으로 종점을 변경하도록 영향력을 행사한 혐의로 기소됐습니다.민중기 특별검사팀은 수사 과정에서 김 서기관이 2022년 3월 말 윤석열 정부 대통령직인수위원회에 파견된 국토부 과장으로부터 종점을 변경하라는 지시를 받았다는 진술을 확보하고 관련 혐의를 적용했습니다.하지만 최근 열린 공판에서 김 서기관은 인수위에 파견된 과장을 비롯해 인수위에서 연락받은 사실이 없다며 진술을 뒤집었습니다.특검팀은 노선변경 실무를 총괄한 한국도로공사 직원 유모씨와 용역감독업무를 지원한 최모씨에게는 각각 징역 2년 6개월과 1년 6개월을 구형했습니다.국회에 제출하는 과업시행계획서에서 일부 내용을 삭제한 국토부 직원 이모씨와 장모씨는 징역 6개월에 집행유예 1년을, 영장집행 과정에서 증거 은닉에 가담한 혐의를 받는 직원 2명은 징역 10개월과 8개월을 각각 구형받았습니다.(사진=연합뉴스)