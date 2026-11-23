▲ 김건희(왼쪽)와 국민의힘 윤한홍 의원

윤석열 정부 당시 대통령 관저 이전 과정에서 한 업체에 특혜를 준 혐의로 기소된 김건희 씨 측이 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했습니다.김 씨 변호인은 오늘(23일) 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에서 "혐의를 전부 부인한다"고 밝혔습니다.변호인은 "피고인은 공소장에 나온 '요구'를 한 적 없고, 있다고 해도 직권남용 혐의가 성립하지 않는다"며 "무죄가 선고돼야 한다"고 주장했습니다.그는 김 씨가 대통령직인수위원회 청와대이전태스크포스(TF) 팀장이던 국민의힘 윤한홍 의원에게 인테리어 업체 21그램의 김태영 대표를 소개한 사실은 인정했습니다.하지만 단순 소개를 넘어 21그램이 공사를 맡을 방안을 마련해달라고 요구한 적은 없다고 항변했습니다.변호인은 "이 사건의 본질은 단순한 사전답사와 소개로, 윤 전 대통령이 당선되고 새 관저에서 살게 될 피고인이 그곳을 둘러보고 믿을만한 업자를 소개한 게 피고인이 한 일의 전부"라고 주장했습니다.21그램 측으로부터 공사 수주 등을 위한 알선 명목으로 1천만 원 상당 금품을 받은 혐의에 대해서도 "청탁도, 알선도 없었다"며 부인했습니다.함께 기소된 윤 의원 측도 지난 20일 관저 이전 작업 실무진이 1심에서 핵심 혐의에 무죄를 선고받았다고 언급하며 "이 사건 공소사실이 유죄가 될 수 없다"고 항변했습니다.변호인은 "공소장에는 누락됐는데, 청와대 이전 TF 상근 부팀장은 윤 전 대통령의 충암고 동문에다가 이미 경호처장으로 내정된 김용현이었다"며 "그는 실제 관저에서 근무할 인물이어서 (윤한홍 의원보다) 관저 이전에 더 큰 이해관계가 있었다"고 주장했습니다.역시 함께 기소된 김태영 21그램 대표는 김 씨에게 알선 명목으로 금품을 전달한 혐의, 작년 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에서 '21그램을 소개한 사람을 알지 못한다'는 취지로 허위 증언한 혐의를 부인했습니다.다만 2022년 6∼9월 실제 재화나 용역을 공급하거나 공급받지 않고 29차례에 걸쳐 32억 원 상당의 허위 세금계산서를 발급·수취·알선한 혐의는 일부 인정했습니다.다음 공판은 12월 7일에 열립니다.관저 이전 특혜 의혹은 무자격 업체인 21그램이 김건희 씨와의 관계를 등에 업고 관저 이전·증축 공사를 부당하게 따냈다는 내용입니다.앞서 민중기 특별검사팀은 관저 이전 작업 실무를 맡은 김오진 전 국토교통부 차관과 대통령비서실 행정관 출신 황모 씨를 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 기소했으나 지난 20일 1심은 이들의 주요 혐의를 무죄로 판단했습니다.재판부는 21그램이 다른 건설사의 명의를 대여할 수 있도록 이들이 알선했다거나 이 과정에서 직권을 남용한 혐의가 성립하지 않는다고 판단했습니다.다만 "피고인들은 김건희가 원하는 대로 21그램에 관저 공사를 맡기라는 윤한홍의 지시를 받고, 다른 건설사 측에 21그램에 대한 명의대여를 요청하려 했다"고 인정했습니다.재판부는 또 "대통령 배우자에게 관저 공사 업체를 마음대로 정할 권한이 주어지지 않았다"며 "김건희가 원한다는 이유만으로 영세업체에 불과한 21그램과 수의계약을 체결토록 한 것은 올바른 직무수행으로 보기 어렵다"고 지적했습니다.(사진=공동취재단 제공, 연합뉴스)