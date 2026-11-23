현지시간 11월 21일, 시애틀 타코마 국제공항.



오전 8시 10분 출발 예정이던 로스앤젤레스행 알래스카항공 여객기 탑승교에 검정 마스크를 쓴 이민세관단속국(ICE) 요원들이 들어섭니다.



비행기에 오르려던 멕시코 국적의 부녀가 이날 체포됐습니다.



비자 체류 기간을 넘겼기 때문이었는데요.



딸은 "취업허가증이 있다"며 "아버지를 데려가지 말라"고 울부짖었지만, 부녀는 ICE 요원에 의해 수갑이 채워져 탑승교 밖으로 끌려 나왔습니다.



해당 영상이 퍼지자, 워싱턴주 밥 퍼거슨 주지사는 곧바로 입장을 냈습니다.



"ICE는 완전히 통제 불능 상태"라며 ICE를 없애야 한다고 촉구한 겁니다.



알래스카항공은 ICE의 단속을 사전에 통보받지 못했다고 밝혔습니다.



올해 1월 미니애폴리스에선 이민 단속 중 요원의 총격으로 두 명이 숨졌고, 3월 샌프란시스코 공항에서는 어린 딸이 보는 앞에서 어머니가 바닥에 제압된 채 체포됐습니다.



오는 1월, 민주당이 상하원을 모두 이끄는 새 의회가 출범하면 ICE 체포 논쟁은 해결될 수 있을까요?



(구성 : 김채현, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)