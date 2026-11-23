▲ 미국 역사상 첫 무슬림 연방 상원의원으로 당선된 압둘 엘사예드

미국 역사상 최초의 무슬림 연방 상원의원으로 당선된 민주당 소속 압둘 엘사예드가 기존 당내 질서에 도전하는 핵심 인물로 떠오르고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 엘사예드는 지난 4월 당내 진보파로 분류되는 크리스 밴 홀런 상원의원에게 중도파인 척 슈머 상원 원내대표에 맞서 민주당 지도부 선거에 출마할 것을 공개적으로 촉구한 최초의 인사 중 한 명입니다.현재 약 6명의 민주당 상원의원이 밴 홀런 의원의 원내대표 도전을 지지하고 있습니다.민주당은 다음 달 1일 비밀투표로 원내대표를 선출할 예정입니다.10년 가까이 상원에서 민주당을 이끌어온 슈머 원내대표는 20년 넘게 당 지도부에서 활동해온 워싱턴 의회의 대표적인 기성 정치인입니다.엘사예드의 슈머 원내대표 교체 압박은 전통적인 정치 연대 구도를 흔들면서 민주당과 공화당 모두에 파장을 일으킬 것으로 WSJ은 전망했습니다.엘사예드는 미국의 이집트계 이민 가정에서 나고 자랐습니다.의학박사로서 디트로이트시 보건국장 등을 지냈고 미시간주 주지사 선거에도 출마했으며, 민주당 내에서는 진보 성향으로 꼽힙니다.이번 중간선거에서 미시간주 연방상원의원 후보로 출마해 공화당 후보인 마이크 로저스 전 하원의원을 꺾고 미국 역사상 첫 무슬림 상원의원이 됐습니다.엘사예드는 트럼프 대통령이 두 차례 승리한 경합지인 미시간주에서 진보적 공약을 내세워 당선됐습니다.그는 전 국민 건강보험인 '메디케어 포 올' 도입을 통한 의료체계 개편, 선거자금 제도 개혁, 해외 군사원조 제한 등을 추진하고 있습니다.특히 이스라엘 등 다른 국가에 대한 조건 없는 군사원조에 반대하며, 미국의 전략적 동반자 관계는 상대국의 국제법 준수를 전제로 해야 한다고 주장합니다.그는 지난주 정치활동위원회(PAC)를 출범시키며 2028년 대선을 앞두고 당내 정치적 기반 확대에도 나섰습니다.엘사예드는 WSJ 인터뷰에서 "유권자들이 말한 것은 그들이 트럼프와 트럼프주의를 싫어한다는 사실이지 우리를 좋아한다는 것은 아니다"라면서 "우리 임무는 유권자들의 지지를 받을 자격을 스스로 입증하는 것"이라며 민주당의 변화를 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)