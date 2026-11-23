▲ 영화 '배트맨 2'에 등장하는 배트맨의 차 '배트모빌'

팀 버튼 감독의 1992년 영화 '배트맨 2'에서 주인공 배트맨이 몰던 자동차 배트모빌이 현지시간 23일 경매에 나온다고 AP통신이 보도했습니다.경매 주관사인 줄리언스 옥션은 이날 미 캘리포니아주 가르디너시에서 배트모빌을 비롯해 슈퍼히어로 관련 수집품 수십 점을 경매에 부칩니다.경매에 출품되는 배트모빌은 '배트맨 2'를 위해 주문 제작된 차량 3대 중 한 대입니다.이 차량의 예상 낙찰가는 500만∼700만 달러(약 67억∼94억 원)입니다.예상대로라면 1960년대 TV 시리즈에 등장한 배트모빌이 2013년 경매에서 기록한 460만 달러(62억 원)를 뛰어넘게 됩니다.영화 속에서 슈퍼히어로 배트맨은 범죄가 난무하는 고담시를 순찰하며 범죄자를 쫓거나 싸울 때 이 차를 이용했습니다.스포츠카 형태의 검은 차체는 길이가 6ｍ가량이며, 뒤쪽으로 뻗은 박쥐 날개 모양의 꼬리 날개가 특징입니다.영화 촬영이 끝난 뒤 이 차는 캘리포니아주의 마르코니 자동차 박물관에 수년간 전시됐습니다.이 차는 영화 촬영 당시의 도색을 유지하고 있으며 쉐보레 V8 엔진과 무선 조종 화염 배기 특수 장치도 갖추고 있습니다.영화 속에서 배트맨은 배트모빌 배기구에서 불꽃을 내뿜어 악당을 제압합니다.줄리언스 옥션은 이 차량을 "할리우드 영화 역사상 가장 널리 알려지고 중요한 영화 속 자동차 가운데 하나"라고 평가했습니다.하지만 실제 이 차를 사더라도 도로 위를 달리지는 못합니다.줄리언스 옥션은 "이 차로 도로 주행하는 것은 불법이며 영화 촬영이 끝난 후 엔진과 변속기 테스트는 몇 번만 진행됐다"고 밝혔습니다.구매자는 영화 제작사이자 배트맨 지식재산권을 관리하는 워너브라더스와 별도 계약을 체결해야 합니다.이에 따라 특별 행사 등에 차량을 전시하려면 사전에 승인받아야 하는 등 제약도 따릅니다.(사진=줄리언스 옥션 홈페이지 캡처, 연합뉴스)