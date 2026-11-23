▲ 영화 '배트맨 2'에 등장하는 배트맨의 차 '배트모빌'
팀 버튼 감독의 1992년 영화 '배트맨 2'에서 주인공 배트맨이 몰던 자동차 배트모빌이 현지시간 23일 경매에 나온다고 AP통신이 보도했습니다.
경매 주관사인 줄리언스 옥션은 이날 미 캘리포니아주 가르디너시에서 배트모빌을 비롯해 슈퍼히어로 관련 수집품 수십 점을 경매에 부칩니다.
경매에 출품되는 배트모빌은 '배트맨 2'를 위해 주문 제작된 차량 3대 중 한 대입니다.
이 차량의 예상 낙찰가는 500만∼700만 달러(약 67억∼94억 원)입니다.
예상대로라면 1960년대 TV 시리즈에 등장한 배트모빌이 2013년 경매에서 기록한 460만 달러(62억 원)를 뛰어넘게 됩니다.
영화 속에서 슈퍼히어로 배트맨은 범죄가 난무하는 고담시를 순찰하며 범죄자를 쫓거나 싸울 때 이 차를 이용했습니다.
스포츠카 형태의 검은 차체는 길이가 6ｍ가량이며, 뒤쪽으로 뻗은 박쥐 날개 모양의 꼬리 날개가 특징입니다.
영화 촬영이 끝난 뒤 이 차는 캘리포니아주의 마르코니 자동차 박물관에 수년간 전시됐습니다.
이 차는 영화 촬영 당시의 도색을 유지하고 있으며 쉐보레 V8 엔진과 무선 조종 화염 배기 특수 장치도 갖추고 있습니다.
영화 속에서 배트맨은 배트모빌 배기구에서 불꽃을 내뿜어 악당을 제압합니다.
줄리언스 옥션은 이 차량을 "할리우드 영화 역사상 가장 널리 알려지고 중요한 영화 속 자동차 가운데 하나"라고 평가했습니다.
하지만 실제 이 차를 사더라도 도로 위를 달리지는 못합니다.
줄리언스 옥션은 "이 차로 도로 주행하는 것은 불법이며 영화 촬영이 끝난 후 엔진과 변속기 테스트는 몇 번만 진행됐다"고 밝혔습니다.
구매자는 영화 제작사이자 배트맨 지식재산권을 관리하는 워너브라더스와 별도 계약을 체결해야 합니다.
이에 따라 특별 행사 등에 차량을 전시하려면 사전에 승인받아야 하는 등 제약도 따릅니다.
(사진=줄리언스 옥션 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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