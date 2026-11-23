수능뿐 아니라 중고등학교 내신 시험에서도 AI를 이용한 부정행위 우려가 커지는 가운데, 오늘(23일) 강원지역 고등학교 시험 감독에 금속탐지기가 동원됐습니다.



강원 춘천의 A 고등학교는 오는 26일까지 치러지는 고3 기말고사 감독에 금속탐지기를 사용한 것으로 확인됐습니다.



해당 학교는 전자기기를 포함한 학생 소지품을 교실 밖 복도로 빼도록 하는 등 올해 수능에 준하는 시험 감독 기준을 적용했습니다.



강원도 교육청은 교육감 긴급 지시사항을 통해 올해 도내 모든 고교 기말시험에서 인공지능과 스마트기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 시험 관리를 강화하고 있습니다.



수능에 사용한 금속탐지기 324대를 각 학교에 배포하고, 학교는 부정행위가 의심되거나 시험 중 화장실을 이용한 학생에 대해 금속탐지기로 전자기기 소지 여부를 확인합니다.



시험 당일 학교 와이파이도 차단됩니다.



복도 감독관은 시험실 주변의 와이파이와 블루투스 등 통신 신호를 지속해서 확인하고, 이상 신호가 감지되면 해당 시험실에서 스마트기기 소지 여부를 확인합니다.



학생들은 소속 학급과 다른 교실에서 시험을 치르며, 감독관은 매 교시 안경과 복장, 필기구를 확인합니다.



앞서 어제(20일) 강원교육사랑학부모연합 등 도내 교육단체는 도 교육청에서 기자회견을 열고 중·고교 내신 시험의 공정성 확보를 위한 실효성 있는 대책 마련을 교육 당국에 촉구했습니다.



이들 단체는 교육 당국에 내신 시험에서의 AI와 첨단기기 부정행위 실태 점검과 결과 공개, 2학기 기말고사에 적용할 구체적인 예방 대책 즉시 마련뿐 아니라 관련한 예산과 인력 지원 계획 공개를 요구했습니다.



또 기말고사 대비 예방 지침, 부정행위 조사 현황, 감독 교사와 참여 학부모 교육 현황 등에 대한 정보공개를 도 교육청에 청구했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)