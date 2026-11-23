▲ 국가정보원장에 강금실 전 법무부 장관, 외교부 장관 후보자에 임웅순 국가안보실 제2차장, 통일부 장관 후보자에 홍익표 전 민주당 의원, 행정안전부 장관 후보자에 민주당 한준호 의원, 문화체육관광부 장관 후보자에 강유정 청와대 수석 대변인

이재명 정부 두 번째 국가정보원장으로 강금실 전 법무부 장관이 발탁됐습니다.이 대통령은 또 외교·통일부 장관을 동시에 교체하고, 행정안전부와 문화체육관광부의 수장도 새 인물로 채워 넣는 등 집권 중반기 국정 동력 확보를 위한 중폭의 개각을 단행했습니다.임광현 대통령 비서실장은 23일 브리핑에서 이재명 대통령이 강 전 장관을 국정원장 후보자로 지명했다고 발표했습니다.임 실장은 강 후보자에 대해 "개혁적 판사 출신으로 여성 최초로 법무부 장관을 역임하며 검찰 개혁을 이끌었다"며 "외교부 여성인권 대사 등을 통해 국제 무대에서 다양하게 활동해 온 강단있고 합리적인 법조인"이라고 평가했습니다.이어 "권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국정원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자"라고 설명했습니다.외교부 장관 후보자로는 임웅순 청와대 국가안보실 2차장이, 통일부 장관 후보자로는 홍익표 전 정무수석이 각각 지명됐습니다.임 실장은 임 후보자에 대해 "주미국 공사 등을 역임한 정통 외교 관료로, 국민주권정부에서 국가안보실 2차장을 역임하며 국익중심 실용외교를 구체화했다"며 "철통같은 한미 동맹을 기반으로 한미 간 협력을 강화하고 안보·통상·산업·첨단기술 등으로 외교의 지평을 넓혀 성과를 극대화할 적임자"라고 소개했습니다.홍 후보자에 대해서는 "대외경제 정책연구원 출신의 외교통일 전문가로, 국회 외교통일위원회 위원과 더불어민주당 원내대표 등을 지낸 중진 정치인"이라며 "남북 간 긴장완화와 신뢰 구축에 있어 중대한 전환점에서 한반도 평화공존의 시대를 만들 적임자"라고 설명했습니다.일각에서는 국정원장과 외교·통일부 장관이 한꺼번에 교체되면서 이후 정부의 외교정책이나 대북정책의 기조에 변화가 있을 것이라는 관측도 나오고 있습니다.이에 대해 임 실장은 "국민주권정부가 출범한 뒤 외교 분야나 한반도의 평화 안정을 포함한 안보 분야에서 많은 성과를 낸 만큼, 그동안의 정책 기조는 유지될 것"이라고 말했습니다.이어 "굳건한 한미동맹은 물론 한반도 평화라는 정부의 기조를 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 강조했습니다.행정안전부 장관 후보자로는 더불어민주당 한준호 의원이, 문화체육관광부 장관 후보자로는 강유정 청와대 수석대변인이 각각 발탁됐습니다.임 실장은 한 후보자 발탁 배경에 대해서는 "언론인 출신 재선 의원으로 국토·교통·AI 등 다양한 분야에서 의정 경험을 쌓았고, 국정철학에 대한 이해와 실행력을 갖춘 차세대 리더"라며 "국민 안전을 두텁게 지키며 지방주도성장에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.강 후보자에 대해서는 "문화예술 평론가이자 대학교수로 20년 가까이 문화 현장에서 경륜을 다졌다.국회 문화체육관광위원회 위원, 청와대 수석대변인으로서 국정 경험을 갖춘 전문가"라며 "기초 예술의 뿌리를 튼튼히 하고 K 컬처로 세계를 선도하는 문화강국을 이끌 것"이라 기대감을 드러냈습니다.다만 전날 사퇴한 최교진 교육부 장관의 후속 인선에 대해서는 이날 발표가 이뤄지지 않았습니다.임 실장은 "현재 국무총리를 중심으로 수능 사후 조치에 만전을 기하고 있으며, 최 전 장관의 후임 인선에도 속도를 내도록 하겠다"고 전했습니다.임 실장은 "이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정속도와 실행력, 국민체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다"며 "국민이 체감하는 변화를 만드는 것이야 말로 국민주권 정부의 목표"라고 설명했습니다.또 이번에 교체되는 장관들을 향해서도 "인수위원회도 없이 출범한 정부에서 사명감 하나로 괄목한 성과를 일궈준 장관님들의 헌신에 각별한 감사를 전한다"며 "새 내각은 장관님들이 다진 토대 위에서 국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 향해 흔들림없이 나아가겠다"고 밝혔습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)