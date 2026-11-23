▲ 앤트로픽 최고상업책임자 폴 스미스가 발언하고 있다

인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 주식시장에 일단 성공적으로 입성했지만 향후 채권 시장에서 어떤 성적표를 받을지 의문이 제기되고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했습니다.앤트로픽은 지난주 1천억 달러(약 140조 원) 이상의 자금을 조달해 현재 기업가치는 약 1조 1천800억 달러로 월마트나 JP모건체이스를 웃돕니다.이 회사는 최첨단 AI모델을 구동하기 위해 필요한 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해 앞으로 몇 년간 약 9천억 달러(1천260조 원)를 지출하겠다고 공언했습니다.하지만 설립된 지 6년도 안 된 앤트로픽이 적자 상태로 장기 채무를 감당할 수 있을지 월가에 확신을 주지 못하고 있다는 것입니다.신용평가사들은 앤트로픽 채권에 투기등급(정크본드)을 부여할 것으로 채권시장이 보고 있다고 WSJ은 전했습니다.샌프란시스코 소재 오스터와이스 캐피탈 크레이그 만척 채권펀드 매니저는 "몇 년간 9천억 달러를 쓰겠다고 약속한 기업의 채권 금리를 어떻게 산정 할 수 있겠느냐"고 반문했습니다.앤트로픽의 신용등급은 채권시장과 전체 AI 생태계에도 영향을 미칩니다.투자적격 등급을 받는다면 8조 6천억 달러 규모의 우량 회사채 시장에 접근할 수 있고 이는 반도체 제조업체들에도 안도감을 주게 됩니다.브로드컴과 엔비디아는 자사칩을 구매해 앤트로픽이나 오픈AI에 임대해주는 업체들의 대출에 수백억 달러 보증을 서왔습니다.하지만 최근 대출 보증 규모에 대한 우려가 커지자 칩 제조업체들은 AI 기업들이 단독으로 자금을 조달하기를 바라고 있습니다.한 저명한 크레딧 투자자는 WSJ에 "신용평가사들이 앤트로픽의 엄청난 덩치만 보고 투자적격등급을 부여해 앤트로픽 채권이 가장 안전한 자산을 담아야 할 퇴직연금 펀드에 편입될 가능성을 우려한다"고 전했습니다.다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자는 지난주 언론 인터뷰에서 "미래 어떤 시점에 당연히 투자적격등급을 받기를 원한다"고 희망을 내비친 바 있습니다.하지만 대형 채권펀드 매니저들은 투자적격 등급보다 한두 단계 낮은 BB 등급대를 받을 것으로 전망했습니다.네오클라우드 기업인 코어위브를 비롯한 다른 대형 AI 기업들도 정크등급을 받고 있습니다.WSJ은 "앤트로픽 같은 AI연구소들은 수익성이 검증되지 않았지만 성장세가 이어진다면 기존 실리콘밸리 거물들을 뛰어넘는 지배적 기술 기업으로 도약할 수 있다"면서 채권 시장이 2018년 전기차 업체 테슬라의 주가와 실적이 도약하기 직전에도 회의적인 태도를 보였던 사실을 짚었습니다.하지만 분석가들은 투자등급인 메타, 오라클 같은 기업들의 채권도 최근 시장에서 소화하기 벅찬 상태라는 점을 지적했습니다.앤트로픽이 보유한 현금 960억 달러와 IPO 및 사모 자금으로 1년 이상 지출 약정을 감당할 수 있고 자체 컴퓨팅 하드웨어를 직접 매입하기 시작한 점은 투자적격 등급을 받는 데 도움이 될 것이라는 시각도 있습니다.WSJ은 "앤트로픽이 약정한 지출의 절반은 2030년에나 채권으로 나오는데 그때까지 투자적격등급을 받지 못하면 청구서를 감당하기 어려워질 수 있다"고 우려했습니다.캐나다 최대 은행 로열뱅크오브캐나다의 자산운용사 RBC의 선 매니저는 "신용에 관한 자신감과 사업계획을 투자자들에게 충분히 설명해 자본시장의 문을 열어두는 데 대략 3년의 시간이 엔트로픽에 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)