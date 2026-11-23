▲ 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 19일 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란 우두머리 방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다.

한덕수 전 국무총리의 내란 사건에 대한 대법원 파기환송 판결을 놓고 법원 내부에서 해석이 엇갈리고 있습니다.법원 내부망에 현직 부장판사가 판결에 의문을 제기하는 글을 올리자 이에 동조하거나 반박하는 의견이 잇따르며 갑론을박이 벌어지고 있습니다.오늘(23일) 법조계에 따르면 송승용 서울중앙지법 부장판사(사법연수원 29기)는 최근 법원 내부망(코트넷)에 한덕수 전 총리 상고심 판결문 일부를 공유하며 "판결의 다수의견에는 해석하기 불분명한 부분이 있다"고 밝혔습니다.송 부장판사는 대법원이 12·3 비상계엄의 위헌·위법성은 명확히 인정하면서도 계엄 선포 이후 이뤄진 내란 혐의에 대한 원심의 유죄 판단이 정당한지는 분명히 밝히지 않았다고 지적했습니다.앞서 대법원 전원합의체 다수의견은 한 전 총리가 비상계엄 선포 이후 국무위원들에게 서명을 종용하는 등의 행위에 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다고 봤습니다.반면 계엄 선포 전 국무회의 심의를 거친 것처럼 외관을 형성한 행위는 무죄 취지로 판단했습니다.송 부장판사는 "'통상 대법원 판결에는 '원심은 판시와 같은 이유로…판단했다'고 설시하는 경우가 많다"며 "그런데 해당 판결은 '국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'고만했을 뿐, 원심이 정당하다고 판단하지는 않았다"고 주장했습니다.송 부장판사는 당초 합의기일로 예정됐던 지난 19일이 선고기일로 변경된 경위에도 의문을 제기했습니다.한덕수 전 총리의 구속기간 만료에 따른 석방 가능성 등으로 여론이 악화하자 일부 행위에 대한 판단만을 전제로 선고한 것 아니냐는 취지의 지적입니다.또 재상고심에서 한덕수 전 총리의 내란 혐의 중 유죄로 판단된 부분도 국헌문란 목적에 대한 판단이 달라질 여지가 있다고 주장했습니다.송 부장판사는 "25년 가까이 판사를 한 사람도 쉽게 이해할 수 없는 판결이라면 일반 국민들은 이번 판결의 취지를 제대로 이해하고 있겠냐"라고 비판했습니다.해당 글에는 다른 판사들이 동조하거나 비판하는 댓글이 잇따라 달리면서 갑론을박이 벌어졌습니다.이봉수 창원지법 부장판사(사법연수원 31기)는 댓글에서 "저 역시 판결문을 읽고 같은 의문이 들었다"며 "내란 사건에서 대법원이 이토록 신중한 이유가 무엇인지 의아하다"고 지적했습니다.이 부장판사는 "계엄 이후 2년이 되도록 정치권은 물론이고 아직 사회 일각에서 계엄의 불법성과 내란인지 여부로 논란이 있다"며 "대법원의 신속한 재판 진행과 분명한 판단이 어느 사건보다 절실하다"고 덧붙였습니다.반면 대법원 판단에 문제가 없다는 취지의 반론도 나왔습니다.최누림 서울중앙지법 부장판사(사법연수원 33기)는 "범죄 구성요건인 '국헌문란 목적'이 원심 범죄사실에 기재되어 있지 않은 상황에서 상고심에서 단정적으로 판단하는 것은 법률적으로 문제 될 소지가 있다"며 반대 입장을 냈습니다.최 부장판사는 "'원심 판단이 정당하다' 또는 '국헌문란 목적이 엄격한 증명에 의해 인정됐다'고 판단하려면 원심 범죄사실에 이 부분이 기재돼 있어야 했다"며 "법률심에서 이 부분에 대한 판정을 단정하는 건 불고불리의 원칙 등에 비춰 다소 위험하다"고 지적했습니다.재판 절차에 대한 의혹 역시 관련 내규에 비춰 문제가 있다고 보기 어렵고 추측에 불과하다는 취지로 반박했습니다.양시호 수원지법 부장판사(사법연수원 37기)도 "대법 판결에 별다른 해석상 어려움은 없어 보인다"며 "대법원은 원심의 유죄 부분을 무죄 취지로 파기하는 사유가 분명하다"고 지적했습니다.양 부장판사는 파기 사유가 없는 유죄 부분의 범죄사실에 국헌문란 목적이 기재돼 있지 않은데도 대법원이 '국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'고 판단한 점을 언급했습니다.그러면서 "대법원은 오히려 환송 후 원심에서 국헌문란 목적이 인정된다는 취지의 기재를 추가하도록 적극적으로 판결을 유도한 것으로 보인다"고 설명했습니다.이에 송 부장판사는 합의기일이 선고기일로 변경된 점 등 여러 사정에 근거한 추측임을 인정했습니다.송 부장판사는 더불어민주당의 대법원장 탄핵 추진을 "도를 넘어선 것"이라고 강하게 비판한 전국법관대표회의 의장에 대한 반대 입장도 내놨습니다.그는 별도 글에서 "대표회의 의장 글에 대해 심각한 우려를 표명한다"며 법관대표들 의견을 수렴하지 않은 채 행동을 촉구한 점을 문제 삼았습니다.이어 대표회의 의장에게 공정성과 중립성을 유지할 것을 요구하며, 서울중앙지법 부장판사들의 의견을 수렴해 대표회의 참석 여부를 신중히 검토하겠다고 덧붙였습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)