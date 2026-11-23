▲ 한국 U-17 축구 대표팀

한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 김지우(부산아이파크 U-18)의 해트트릭을 앞세워 뉴칼레도니아를 대파하고 2026 국제축구연맹 FIFA U-17 월드컵 32강 진출을 조기에 확정했습니다.김현준 감독이 이끄는 한국 U-17 대표팀은 23일(한국시간) 카타르 도하의 아스파이어존에서 끝난 대회 조별리그 B조 2차전에서 뉴칼레도니아를 6대 0으로 완파했습니다.우간다와의 1차전에서 3대 0 승리를 거둔 데 이어 2연승(승점 6)을 달린 한국은 이번 대회 본선에 나선 48개국 가운데 가장 먼저 32강 토너먼트 티켓을 거머쥐었습니다.B조에서는 한국이 단독 선두를 지킨 가운데 에콰도르(승점 4), 우간다(승점 1), 뉴칼레도니아(승점 0)가 뒤를 잇고 있습니다.이번 대회는 48개 팀이 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위와 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강에 오르는 방식으로 진행됩니다.조별리그 2경기에서 9골을 몰아넣고 단 한 골도 내주지 않은 한국은 오는 25일 에콰도르와의 최종전에서 3연승에 도전합니다.한국은 초반부터 뉴칼레도니아를 거세게 몰아붙여 전반 27분 만에 5골을 쓸어 담으며 일찌감치 승부를 갈랐습니다.전반 5분 박주호(부산아이파크 U-18)가 선제골로 포문을 열었고, 김지우는 전반 15분과 20분 잇달아 왼발 슛으로 골망을 흔들며 멀티 골을 작성했습니다.기세를 탄 한국은 전반 25분 안선현(포항스틸러스 U-18)이 페널티지역 오른쪽에서 강한 슈팅으로 네 번째 골을 뽑아냈고, 2분 뒤 한승민(전북현대 U-18)이 정면에서 오른발 중거리 슛을 왼쪽 구석에 꽂아 넣어 전반을 5대 0으로 마쳤습니다.후반 8분에는 김지우가 이인우(수원삼성 U-18)와 2대 1 패스를 주고받은 뒤 수비수 한 명을 제치고 오른발 슛을 성공시켜 해트트릭을 완성했습니다.우간다전에서도 골 맛을 본 김지우는 대회 2경기 만에 4골째를 기록했습니다.한국은 후반 17분 안선현의 페널티킥이 상대 골키퍼 실뱅 이페제의 선방에 막혀 추가 득점에는 실패했으나, 이후 안정적으로 경기를 마무리하며 6골 차 완승을 거뒀습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)