▲ 아랍에미리트(UAE) 국기 (자료화면)

느슨한 금융 규제와 관대한 비자 제도로 전 세계 범죄조직 거물의 은신처 역할을 해온 아랍에미리트(UAE) 두바이가 최근 이들을 본국으로 잇따라 송환하고 있습니다.23일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 UAE 정부는 아일랜드의 악명 높은 범죄 조직 두목으로 지목된 대니얼 키나한(49)을 최근 송환했습니다.2016년 경쟁 갱단의 암살 위협을 피해 두바이로 도주해 10년 넘게 호화 생활을 이어온 키나한은 지난 4월 현지에서 체포된 데 이어 8월 수갑을 찬 채 군용기 편으로 더블린에 압송돼 재판을 앞두고 있습니다.미국 정부가 2022년 최대 500만 달러(약 67억 원)의 현상금까지 내걸었던 인물이기도 합니다.이런 기조 변화는 2019년 네덜란드-모로코계 마약 카르텔 두목 리두안 타기를 네덜란드에 인도하면서 본격화했습니다.이후 최근 2년간 프랑스에 최소 28명, 벨기에에 23명, 알바니아에 16명 등 수십 명의 거물급 범죄 용의자가 각국으로 송환됐습니다.압둘라 알누아이미 UAE 법무장관은 지난 9월 아부다비에서 열린 유엔 회의에서 "국경이 결코 범죄자나 범죄 자산의 방패막이가 돼서는 안 된다"고 천명했습니다.UAE는 지난해 외국 사법 당국의 자산 몰수를 용이하게 하는 자금세탁방지법을 제정했고 지난달에는 다국적 디지털 사기를 집중 단속해 390억 달러(약 52조 5천억 원) 이상의 불법 자산을 적발했다고 발표했습니다.스웨덴 경찰청의 안데르스 비베리 국제국장은 UAE와의 범죄인 인도 조약 체결 이후 걸프 지역에서 범죄를 원격 지시하던 조직원들이 송환되면서 2022년 62건에 달했던 스웨덴 내 총기 살인 사건이 올해 현재까지 15건으로 급감했다고 밝혔습니다.이 같은 조치 이면에는 글로벌 비즈니스·기술 허브로서 유럽과의 경제적 유대를 강화하고 2024년 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '그레이 리스트'(관찰 대상국)에서 제외된 이후 신인도를 굳히려는 계산이 깔렸다고 WSJ은 설명했습니다.특히 올봄 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에서 두바이가 이란의 집중 표적이 된 뒤 '중동 분쟁의 안전지대'라는 훼손된 평판을 회복하려는 의도도 작용하고 있습니다.그러나 전문가들은 UAE가 서방과 관계 개선을 위해 일반 범죄 조직원은 내주면서도 정작 역내 영향력 확대나 주변국 견제에 도움이 되는 인물들은 건드리지 않는 이중적 태도를 보인다고 지적합니다.런던 킹스칼리지의 걸프 안보 전문가 안드레아스 크리그는 UAE에 거주하는 전체 범죄자 규모에 비하면 이번 송환 사례들은 빙산의 일각이라며 "UAE의 행보는 대외적 이미지를 관리하기 위한 것일 뿐 본질적인 변화는 아니다"라고 평가했습니다.법률지원 단체 '디테인드 인 두바이'의 라다 스털링 대표 역시 덴마크 역사상 최대 조세 사기 피의자인 영국 헤지펀드 트레이더 산제이 샤의 송환 합의가 덴마크의 대UAE 무기수출 금지 해제 직후였다며 UAE가 수배자들을 정치·무역 협상의 지렛대로 활용한다고 주장했습니다.실제로 서방의 제재를 우회하거나 중동·아프리카 분쟁에 개입하는 핵심 연결고리들은 여전히 두바이를 물리적·금융적 거점으로 삼고 있습니다.두바이에 본사를 둔 거대 해운 제국을 운영하는 이란인 사업가 호세인 샴카니가 대표적입니다.알리 샴카니 전 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장의 아들인 그는 두바이의 금융·물류 인프라를 활용해 이란산 원유와 러시아산 자원의 국제 제재 회피를 돕는 핵심 역할을 하는 것으로 미국과 유럽연합(EU) 당국은 보고 있습니다.아프리카와 중동 내 대리전 세력 역시 두바이의 비호를 받고 있습니다.미 재무부는 수단 내전의 한 축인 준군사조직 신속지원군(RSF)이 미국의 제재 대상에 오른 여러 UAE 기반 기업을 통해 자금과 무기를 조달한다고 지목했습니다.사우디아라비아는 UAE가 예멘에서 반역죄로 수배된 예멘 분리주의 지도자를 밀입국시켜 두바이에 은닉했다고 공개 비난하기도 했습니다.러시아 신흥재벌(올리가르히)과 축출된 시리아 알아사드 정권 관련 인사들의 자금이 두바이 부동산에 유입됐으며 남아프리카공화국에서 부패·자금세탁 혐의를 받는 인도인 굽타 형제에 대해서는 UAE가 서류 미비를 이유로 범죄인 인도를 거부했습니다.(사진=연합뉴스)