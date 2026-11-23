▲ 서울대학교 관악캠퍼스

서울대학교 총장 선출 과정에서 후보자 검증 기간을 6개월 이상으로 늘리고 교직원·학생으로 구성된 정책평가단 역할을 축소하는 방안이 제시됐습니다.최근 제29대 총장 선거에서 정책평가 1위 후보가 최종 후보로 선출되지 않으면서 공정성을 둘러싼 논란이 불거진 가운데 나온 제안입니다.서울대 제도혁신위원회는 오늘(23일) 오후 관악캠퍼스 아시아연구소에서 '제7회 SNU 혁신 포럼'을 열고 총장 선출 제도와 학사·대학원 연계 과정, 교수 겸직제도 등 대학 운영 전반에 관한 개선 방안을 논의했습니다.'서울대학교 거버넌스 혁신: 총장 선출 제도 및 부총장제도 개선·개편 방안'을 발표한 윤지현 서울대 법학전문대학원 교수는 현행 총장 선출 제도가 선거제와 선임제의 성격이 혼합된 복잡한 구조라고 진단했습니다.현재 서울대는 총장추천위원회(총추위)가 후보자를 검증하고 교직원·학생 대상 정책평가를 거쳐 복수의 후보자를 이사회에 추천하면 이사회가 최종 후보자 1명을 선출하는 방식으로 총장을 뽑습니다.윤 교수는 총추위의 후보자 검증 기간을 6개월 이상으로 확대하고 후보자들과 충분한 질의응답을 진행해 대학 운영에 대한 이해도와 미래 비전, 리더십 등을 심층적으로 검증하도록 하는 방안을 제안했습니다.이를 위해 총추위 규모를 실질적인 심의와 토론이 가능한 15명 안팎으로 축소하는 방안도 제시했습니다.앞서 서울대 이사회는 지난 8일 제29대 총장 최종 후보로 최해천(64) 기계공학부 석좌교수를 선출했습니다.최 교수는 지난달 14일 실시된 교직원·학생 대상 정책평가에서 490점 만점에 125.15점(25.5%)을 얻어 강준호 사범대 교수(169.25점·34.5%)에 이은 2위를 차지했습니다.당초 이사회는 지난달 27일 후보자 면접을 진행할 예정이었으나 일부 후보에 대한 추가 검증이 필요하다는 이유로 일정을 이달 8일로 연기했습니다.이 과정에서 정책평가 1위였던 강 교수에 대한 추가 검증도 이뤄진 것으로 알려졌고 이사회는 검증 절차를 마친 뒤 최 교수를 최종 후보로 낙점했습니다.정책평가 1위 후보가 이사회에서 최종 후보로 선출되지 못한 것은 2014년 제26대 총장 선거 이후 12년 만입니다.이후 강 교수는 후보자 검증 과정의 공정성에 의문을 제기하면서 현직 총장의 이사회 표결 참여가 부적절했다고 주장했고, 서울대 교수노조도 구성원들의 정책평가 결과가 최종 선출 과정에서 뒤집힌 데 대해 유감을 표하며 총장 선출 제도의 전면적인 개편을 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)