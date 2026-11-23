<앵커>



충남 태안 앞바다에서 연락이 끊겼던 어선 '해광호'의 선체가 수색 닷새 만인 어제(22일) 해저에서 발견됐습니다. 하지만 조류가 거세고 시야가 나쁜 탓에 수중 수색이 막히면서 해경은 모레쯤 수색을 재개하는 방안을 검토하고 있습니다.



홍승연 기자가 취재했습니다.



<기자>



수심 53m, 짙은 녹색 빛 바닷속에 가라앉은 선체가 모습을 드러냈습니다.



선체 옆면에 '해광'이라는 배 이름이 흐릿하게 보입니다.



지난 17일 새벽 마지막 보고를 끝으로 연락이 끊긴 뒤 닷새 만에 바닷속에서 침몰된 상태로 발견된 어선 '해광호'입니다.



해경이 확인한 침몰 위치는 충남 태안군 서격렬비열도 북서방 약 40km 해상 수심 53m 해저로, 당초 레이더 분석 등으로 추정한 침몰 위치에서 북동쪽으로 440m가량 떨어진 곳입니다.



그제 밤 해군 소해함이 음파탐지기로 선박 추정 물체를 처음 찾아낸 데 이어, 구조함의 수중무인탐사기가 카메라로 해광호임을 식별했습니다.



하지만 수중 시야가 흐려 구체적인 파손 흔적이나 내부 상황은 확인되지 않았습니다.



실종된 한국인 3명과 인도네시아인 4명 등 선원 7명을 찾기 위해 해경이 실시했던 수중 수색은 모두 중단됐습니다.



당초 어젯밤 잠수구조대원 8명을 2인 1조로 교대 투입할 계획이었지만, 1차례 입수 뒤 기상 악화로 추가 투입을 하지 못했습니다.



수중 시야가 1~2m에 불과한 데다 조류까지 강해 대원들이 해저 바닥을 손으로 더듬어가며 수색했지만 결국 선체에 접근하지 못한 겁니다.



해경은 바다 상황이 나빠 잠수사는 물론 해군의 다이빙벨 시스템도 당장 투입하기 어렵다고 밝혔습니다.



이에 따라 기상 특보가 풀리는 모레쯤 수중 수색을 재개하고, 실종자 유실을 막기 위해 선체 주변에 그물망을 설치하는 방안을 검토하고 있습니다.



다만 수색 재개 전까지 함정과 항공기를 동원한 수색은 계속 이어가겠다고 설명했습니다.



(영상편집 : 이소영)