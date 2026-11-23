[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원

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● 인터뷰

이훈기 / 더불어민주당 의원

"첫 여성 국정원장 강금실 임명…상당히 의미 있어"

"국정 동력 얻을 수 있는 '2차 개각' 준비한 듯"

"한덕수 대법원 판결, 명료하게 내란으로 정리하지 않아"

"조희대, 법적 판단보다 정치를…사법부 정통성·정의 훼손"

"사법부 수장의 정치적 행보, 견제 않는다는 건 있을 수 없어"

"민주당 의원들, 민생에 집중해 민심 반영한 정치를 해야"

"민주당 내 계파 있다는 생각 안 해"

"민주당 분열 기류 보여…단호한 조치 필요"

"당헌·당규 원칙에 따라 정리하고 새출발해야"

"당대표 신천지 논란 이미 사과…이제 마무리해야"

"불금민생단 활동, 웹사이트 통해 국민에게 공개할 것"

"자산 대비 주식가치 낮게 평가…주가 누르기 방지법 필요"



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▷ 박진호 / 앵커 : 오늘 뉴스 브리핑에는 이훈기 더불어민주당 의원이 나오셨습니다. 어서 오세요.



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 안녕하십니까.



▷ 박진호 / 앵커 : 의원님 나오셨는데 갑자기 개각 발표가 나와서 보셨을 텐데 잠깐 여쭤볼까요. 지금 신임 국정원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관이 임명된 것도 내정된 것도 되게 주목이 되고. 또 외교·안보라인도 교체 폭이 좀 큰데요. 어떻게 보셨습니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 저는 아까 비서실장께서 말씀하셨지만 미래 리더십, 그리고 국정에 활력을 넣기 위해서 5개 부처 아닙니까. 상당히 큰 중편 개각인데 의외이기도 하지만 처음으로 여성 국정원장 아닌가 싶은데요, 상당히 의미가 있다고 봅니다. 그리고 여기 인사를 보면 경험과 경륜이 있는 인사, 그리고 대통령의 국정철학을 가장 잘 이해할 수 있는 인사, 이렇게 조화를 이뤘다고 생각합니다. 그리고 외교부 생활을 오래 한 관료. 이렇게 조화를 잘 이뤄서 지금 다시 국정의 동력을 얻을 수 있는 그런 개각을 준비하시지 않았나 싶습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 알겠습니다. 이제는 이훈기 의원께 본격적으로 질문드리겠습니다. 사실 지금 정치권이 상당히 이슈가 많고 급박하게 돌아가기 때문에 일단 이제 한덕수 전 총리의 내란 중요 임무 종사 혐의 일부 무죄 파기환송 대법원의 선고를 두고 여권이 아주 강하게 반발하고 있습니다. 그리고 이훈기 의원께서도 '사법 사망선고' 이렇게 강하게 비판을 하셨던데요, 그 이유가 있습니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 그러니까 이번 대법원 판결이 12.3 비상계엄에 대해서 그 자체로 위헌 위법하다고 판시했지만 명료하게 내란으로 정리하지는 않았습니다. 저는 이 부분이 가장 문제고 명확한 판결을 안 했다고 생각을 하고. 그리고 또 계엄 선포 국무위원들에게 서명을 종용하고 주요 기관 봉쇄와 언론사 단전·단수 여기에 대해서도 국헌 문란 목적이 있다고는 했지만 이게 어떤 법을 위반해서 뭘 인정한 건지에 대해서도 명확히 안 했어요. 그렇지만 반면 계엄 선포 전에 국무회의 심의 외관을 형성한, 이게 국무회의 제대로 한 건지 이 부분에 대해서는 또 무죄를 선고했어요. 그래서 이번 판결이 상당히 정치적이고 판결에 문제가 있다. 그래서 저는 사법부에서 이렇게 판결한 것은 법의 상식과 법의 감정에도 어긋난다. 그래서 저는 좀 강하게 '사법 사망선고'라는 표현을 했습니다, SNS 통해서.



▷ 박진호 / 앵커 : 그런데 지금 이제 대법원의 선고 내용에도 여론이 좀 엇갈리지만 일단 지금 민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵, 여기에 대해서 여론이 엇갈리는 것 같습니다. 지금 의원님께서는 대법원장 탄핵에 동의하십니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 저희 당에서 당론으로 채택했기 때문에, 반대한 의원도 일부 있었지만, 당론 채택됐기 때문에 다 힘을 모아서 탄핵을 저희는 이제 반드시 완성해야 하는 입장이고. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 이번 판결 때문에 탄핵을 한 게 아니고 저는 조희대 대법원장의 가장 큰 문제는 2025년 5월 1일에 대선을 불과 33일 앞두고 이재명 대통령의 공직선거법 위반 2심 무죄판결을 대법원에서 전원합의체에서 회부 후 9일 만에 파기환송했어요. 저는 이때부터 조희대 대법원장이 정치를 했다고 생각합니다. 사법부의 수장이 사법부의 법적 판단보다는 이때부터 정치를 시작했고, 이게 그때부터 쭉 이어져 오면서 사법부가 저는 역할을 제대로 못 하고 있다고 생각을 합니다. 이제 대부분의 법관 분들은 열심히 역할을 잘하시지만 대법원장, 사법부의 수장이 이런 역할을 하면서 상당히 사법부의 정통성이 훼손이 되고 정의가 훼손됐다고 생각을 합니다. 그리고 최근에는 거부권 행사, 저는 이제 국민의 감정적으로는 국정감사에 사법부의 수장이 증인으로 나와서 증인 선서마저 거부한다? 이건 국민들 감정에서 인정을 못 할 것 같아요. 어떻게 대법원장이 기본적인 증인 선서조차 거부할까. 여러 가지가 복합적으로 작용했고 그동안 아까 얘기했지만 2025년 5월 1일 이후에 조희대 대법원장의 정치적 행동 이런 것들이 사실 이번 탄핵의 핵심이라고 생각합니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 알겠습니다. 의원님 말씀하신 대로 지금 사법부의 정치적 행보라는 비판도 있고요. 그다음에 또 이렇게 대법원장을 탄핵할 경우에 사법부 독립을 침해할 수 있다는 우려도 분명히 있는 것 같고요. 또 당내에서 보면 이게 이제 탄핵소추를 한다고 해도 결국 헌법재판소에서 인용될 확률이 너무 낮아서 결국은 정치적 역풍을 맞는 게 아니냐는 우려도 있는 것 같습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 저는 이제 사법부의 수장이 이렇게 정치적 행보를 하는데 국민의 대표 기관인 국회가 아무런 견제를 안 한다는 건 오히려 있을 수 없다고 생각을 합니다. 그리고 지금 사법부가 오히려 대법관 증언이라든가, 재판 공개라든가 사법부 계획에 개혁에 대해서는 상당히 소극적입니다, 특히 대법관을 중심으로. 그러면서 사법 권력을 정치적으로 활용하고 이러고 있지 않습니까? 이렇기 때문에 저는 국민들도 공감을 하리라고 생각을 하고요. 그리고 저는 이제 민주당이 그러면 탄핵을 하면서 탄핵에만 올인한, 저희 탄핵소추 의원들이 한 10여 명 되는데 그 의원들 중심으로 탄핵은 진행을 할 거고 저는 모든 민주당 의원들은 가장 중요한 민생에 집중해야 한다고 생각합니다. 민주당이 지금 모든 문제 다 팽개치고 탄핵하는 게 아니고 탄핵은 그 관련된 의원들만 집중해서 하고 민주당의 모든 의원들은 가장 중요한 민생에 집중해서 민심을 반영한 민생 정치를 하는 게 저는 민심을 저희 쪽으로 돌리는 길이라고 생각을 합니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당의 내부 상황도 좀 여쭤보겠습니다. 지금 계파 갈등이 있는 것 같습니다. 그리고 최근에 최민희 수석최고위원의 설화와 관련해서 초선 의원분들 55명이 엄중 징계를 촉구하는 성명을 냈고, 또 이훈기 의원께서도 이름을 올리셨습니다. 배경이 뭡니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 일단 계파 갈등이라 그러니까 민주당이 전 계파가 있다고 생각 안 하거든요. 그러니까 가령 김민석 대표, 당 대표니까 당 대표 체계가 있고. 이제 다른 계파, 저는 생각이 다른 그런 의원들이 저희 160명이 넘는 의원 중에 한 10여 명 안팎이라고 생각을 하거든요, 아주 소수. 그렇다고 그걸 계파고 민주당이 이렇게 반으로 갈라진 건 전혀 그렇지 않거든요. 그래서 그 부분을 바로잡고 싶고요. 그리고 의원들이 이렇게 나선 것은 앞에도 말씀드리지만 민주당이 그렇게 반으로 갈라져서 싸우는 게 아니고 일부 의원들의 목소리를 받아주고 '그래, 우리가 화합해서 가자' 이런 게 길어지다 보니까 국민들이 느끼기에는 민주당이 일은 안 하고 맨날 이렇게 반으로 갈라져서 싸우는 것 같고 이렇게 보시는 것 같아요. 그래서 저는 이번 기회에 당헌·당규나 원칙에 따라서 단호하게 자를 건 자르고 새출발하는 계기가 돼야 한다고 생각을 합니다. 그리고 이게 많은 민주당 의원들의 바람이라고 생각해요. 그리고 초선 의원들도 55명이나 그렇게 입장을 밝힌 것은 같은 생각이라고 봅니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그러면 뭐 구체적인 징계 수위를 생각하신 적은 있습니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 이건 이제 당에서 윤리심판원에서 할 일이니까 거기에 맡기고 단호하고 엄중해야 한다는 것은 많은 의원들이 공감하는 것 같아요. 그 이유는 아까 앞에서 말씀드렸지만, 당이 반으로 갈라져서 분열된 것처럼 계속 보이고 있지 않습니까. 이걸 막기 위해서 단호한 조치가 필요하다. 거기는 많이 공감하시는 것 같습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 이것과 병행해서 지금 김민석 대표가 제기했던 신천지 의혹을 두고도 당내 갈등이 아주 첨예합니다. 이 사안은 좀 매듭을 지어야 겠다 하면서 중진분들도 많이 우려를 하고 계시는데 어떻게 매듭짓는 게 좋다고 생각하십니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 저는 당 대표께서 의총에서도 한번 사과를 하셨고 최고위원회에서도 사과를 하셨고 저는 그 정도 선에서 마무리해야 한다고 생각을 합니다. 이 사안을 갖고 국민들이 볼 때는 처리해야 할 민생 문제, 그리고 국가는 수출이 세계 1조 달러를 돌파해서 세계 4위라고 그러지만 상당히 힘들지 않습니까? 그런 거에 집중할 시기에 신천지 문제라든가 당내 갈등이 좀 더 불거지는 것은 아무도 바라지 않는다고 생각을 합니다. 그래서 빨리 봉합을 하고 여당으로서의 역할을 해야 한다고 봅니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 이훈기 의원께서 '동네 한 바퀴', 이제 직접 그 동네 민생을 돌아보는 그런 현장 활동, 상당히 좀 주목을 받았고 이게 지금 당 차원의 뭔가요, '불금정치 골목민생단'인가요?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 맞습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그렇게 확대가 되면서 지금 간사까지 하고 계시는데 뿌듯하실 것 같습니다.



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 저는 이제 '정치는 국민이 합니다'가 제 정치 철학입니다. 그래서 국민들이 어떤 생각을 하고 있고 그걸 정확히 알고 그것을 의정 활동에 반영하는 게 정치라고 생각을 하고. 그래서 저는 2년 반 정도 됐는데 지난주 금요일이 134일째인데 매주 금요일에는 지역에 가서 한 6, 7시간 동안 지역 구석구석을 다니면서 민심을 듣고 그걸 제 정치에 반영하려고 그러는데 이걸 이제 저희 당 차원에서도 같이 공감을 해서 '불금정치 골목민생단'을 만들었고. 금요일날 저희 모든 국회의원과 지역위원장들이 자기 지역구에서 제가 하던 '동네 한 바퀴'를 합니다. 이제 국감 때는 많은 의원들이 참여 못 하고 그랬지만 대부분 하고 계시고. 이제 이번 주 수요일날 불금민생단 성과보고회를 하는데 그걸 통해서 아직까지 어떤 성과를 한번 점검하고 앞으로는 저희 사이트를 만들어서 모든 의원과 지역위원들의 불금민생대 활동을 올려서 국민들도 다 보게 할 예정입니다, 활동을. 그래서 국민들이 보고 평가하고, 그리고 국민 나중에 국민들의 의견도 받고. 그리고 지금 여기서 받은 민원이나 정책이 한 수천 건이 되거든요. 그것을 수요일에 청와대와 정부에 전달을 하고. 그리고 이제 이거를 어떻게 성과를 연결할 수 있는 방안을 마련하는 그런 자리거든요, 수요일. 그래서 앞으로는 그렇게 정착이 되면 이렇게 불금민생단 활동이 정책, 법으로 반영돼서 국민들이 피부로 느낄 수 있게 하는 게 저희 목표입니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 기대해 보겠습니다.



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 그래서 이게 이제 민주당의 민생 브랜드화되는 게 저의 목표고 저희 당의 목표입니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 알겠습니다. 마지막으로 이제 대표 발의하셨던 주가 누르기 방지법인데요. 사실 지금 주식시장이 매우 어렵고 어떤 영향을 줄지도 관심인데, 이 법안이 왜 꼭 필요하다고 보십니까?



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 우리나라가 코리아 디스카운트 얘기하지 않습니까? 저희 경제 규모나 기업의 어떤 위상에 비해서 주가가 상당히 낮게 평가돼 있습니다. 그러니까 가령 PBR이라는 게 있는데 자산 대비 주식 가치. 그러니까 자산이 1조 원이면 주식 가치가 1000억 원이면 PBR이 0.1이거든요. 그런데 우리나라는 PBR이 보통 한 1 정도 돼야지 정상이라고 하는데 PBR이 낮게 평가된 기업이 워낙 많거든요. 그 이유는 증여세와 상속세를 줄이기 위해서 스스로 기업 가치를 낮추고 있거든요. 우리 증여세, 상속세가 50%에다가 또 할증하면 60% 정도 되거든요. 그러니까 이 피해를 막기 위해서 주가 누르기 방지법이라는 걸 통해서 주가를 인위적으로 낮추는 것을 방지하자는 거거든요. 그게 주가 누르기 방지법입니다. 그래서 이제 이걸 하면 그동안 세 차례에 걸친 상법 개정이 있었고, 그 이후에 어떤 법안이 필요할까에 대해서 많은 고민이 있었는데, 주가 누르기 방지법이 가장 주식시장을 다시 활성화시킬 수 있는 가장 중요한 법안이라고 저희 당에서는 생각을 하고 있습니다. 그래서 이번 정기국회 내에 반드시 처리하려고 지금 속도를 내고 있습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 알겠습니다. 기대해 보겠습니다. 오늘 갑작스러운 개각 발표가 있어서 시간이 약간 줄기는 했지만, 다음 기회에 주가 누르기 방지법 더 자세하게 들어봤으면 좋겠습니다. 민주당 이훈기 의원이었습니다. 감사합니다.



▶ 이훈기 / 민주당 의원 : 감사합니다.



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