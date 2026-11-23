[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 박연미 경제평론가, 송욱 SBS 논설위원

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● 머니버스



박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원

"AI 투자 불확실성과 엔비디아 회계 부정 우려"

"미국의 대중국 기술 규제 강화 분위기"

"美 연준 긴축 기조 강화 움직임…中 경기 부진도 악재"

"투자자들, 과매도 국면 진입 인식…낙폭 줄여"

"증안펀드 투입 시사 등 아시아 국가 증시 부양책 영향"

"美 10월 개인소비지출 물가지수 중요"



박연미 / 경제평론가

"등락폭 큰 장세…외국인, 삼전·하이닉스에 피해"

"증안펀드, 적시성 놓쳤어도 투입 방법 바꾸면 도움"

"투자 심리 악용 우려…정부, 명확한 정책 보여줘야"

"엔비디아 칩 서버 경로 해명 못 하면 의혹 재점화"



송욱 / SBS 논설위원

"증안펀드, 주식시장 '소방차·구원투수'로 불려"

"정부, 3개월간 불법 공매도 집중 감시…위법 시 엄정 대응"

"정부 '공매도 금지' 접근성 평가에서 부정적 영향 우려"

"트럼프, 젠슨 황 '두 번의 기회' 주어지길 원해"



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