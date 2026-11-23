[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 오신환 전 의원, 손석민 SBS 논설위원

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● 대법원장 탄핵 초읽기~● 도화선 된 '한덕수 판결'?~● 법관들 집단행동 조짐



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"민주당, 정치적으로 조희대 '탄핵 도발'에 넘어간 듯"

"조희대 개인에 대한 탄핵으로 비쳐선 안 돼…정치적 실익 없어"

"조희대 탄핵보다 사법 개혁이 명분 있어"

"민주 당론 채택한 만큼 대통령 거부권 행사 어려울 것"



오신환 / 전 의원

"대법원장 탄핵, 사법부 전체 마비시키는 일"

"민주당, 국민 역풍으로 '자멸의 길' 갈 것"

"민주당, 한덕수 판결 내용에 불만 있어…사유 끼워 맞춰"

"법원 판결에 대해 탄핵 시도…위헌적 요소 갖고 있어"



손석민 / SBS 논설위원

"중도층 민심, 민주당 정치적 요구에 따라올지 의문"

"조희대 탄핵, 민주당에 도움 될지 숙의 필요"



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