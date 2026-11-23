▲ 간호사 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 고 강수빈 간호사 사건에서 경찰이 신체적 폭행 없이 정신적 괴롭힘을 가한 혐의를 받는 전직 간호사들에게 상해 혐의를 적용하면서 고질적인 병원 내 태움 악습에 대한 사법적 처벌 수위가 달라질지 주목됩니다.경기남부경찰청 광역범죄수사대에 따르면 경찰은 강 씨에게 폭언과 따돌림 등을 가해 우울증을 유발한 혐의 등으로 전직 간호사 3명을 불구속 송치했습니다.경찰은 간호사 태움 사건에서 신체적 폭행 없이 폭언과 따돌림 등으로 정신질환을 유발한 행위에 상해 혐의를 적용한 것은 이번이 처음이라고 설명했습니다.그동안 병원 내 태움 사건은 폭행과 모욕 등 구체적인 범죄 혐의가 입증되지 않으면 가해자의 형사책임을 묻기 어려웠습니다.실제 2018년 서울아산병원 고 박선욱 간호사와 2019년 서울의료원 고 서지윤 간호사 사망 사건의 경우 태움 의혹이 제기되며 사회적 공분을 샀고 일부 산업재해까지 인정됐지만, 경찰 수사 단계에선 구체적인 형사상 가해 혐의가 입증되지 않아 형사처벌로 이어지지 못했습니다.태움 가해자가 실형을 선고받은 대표적인 사례인 2021년 의정부 을지대병원 신입 간호사 사망 사건 역시 선배 간호사가 피해자의 멱살을 잡아 흔든 장면이 폐쇄회로 텔레비전에 포착되면서 폭행과 모욕 혐의로 기소된 경우였습니다.이처럼 직접적인 폭행이 수반되지 않는 정신적 괴롭힘은 형사책임을 묻는 데 어려움이 있었으나, 경찰은 이번 사건에서 사망이 아닌 중증 우울증 발병 자체를 상해의 피해 결과로 판단해 괴롭힘과의 인과관계를 인정했습니다.입사 전 정신과 치료 이력이 없던 강 씨가 입사 후 지속적인 괴롭힘을 겪으면서 1년여 만에 우울증 진단을 받았고, 이후 중증 우울증으로 악화해 근로복지공단으로부터 업무상 질병인 산재까지 인정받은 점이 주요 근거가 됐습니다.다만 강 씨의 유족은 이번 수사 결과에 의미를 두면서도 사망에 대한 형사책임을 묻지 못한 점과 향후 처벌 수위에 대해선 아쉬움을 나타냈습니다.강 씨의 어머니는 "가해자들이 자신들의 행동과 말로 한 사람의 인생을 파괴했다는 사실을 진정으로 반성하고 있을지 의문"이라며 "아직도 딸의 죽음이 실감 나지 않는다"고 밝혔습니다.이어 이번 송치가 의미 있는 첫 선례라고 하지만 저희에게는 턱없이 부족하다며 사망에 대한 책임까지 묻지 못하고 상해 혐의만 인정된 것은 유족 입장에서 다소 가볍게 느껴진다고 덧붙였습니다.그러면서 태움은 한 사람의 인격을 말살하는 행위라며 우리 아이는 다시 돌아올 수 없지만 이번 사건이 강력한 선례가 돼 앞으로는 병원에서 태움으로 고통받는 간호사가 없었으면 좋겠다고 호소했습니다.법조계에서는 이번 사건이 공소청 기소와 재판으로 이어질 경우, 단순 일반 상해 사건과 달리 법원이 피해자의 사망이라는 중대한 결과를 양형에 무겁게 반영할 가능성이 있다는 관측이 나옵니다.앞서 의정부 을지대병원 태움 사건에서도 가해 간호사에게는 치사 혐의가 아닌 폭행과 모욕 혐의만 적용됐지만, 1심과 2심 재판부는 피고인의 행위로 인해 피해자가 사망하는 돌이킬 수 없는 피해가 발생했고 의료계 태움 악습에 대한 개선이 필요하다며 징역 6개월의 실형을 선고했습니다.의료 현장에서는 여전히 인권침해 피해를 호소하는 간호사가 적지 않은 만큼, 이번 송치가 조직문화를 바꾸는 계기가 돼야 한다는 목소리가 나옵니다.실제 대한간호협회가 지난해 10월 공개한 실태조사에서도 응답 간호사 788명 가운데 50.8%가 최근 1년 내 인권침해를 경험했다고 답했으며, 가해자로는 선임 간호사가 53.3%로 가장 많았습니다.전국보건의료산업노동조합 관계자는 "신체 폭행 없이 폭언과 따돌림으로 정신질환을 유발한 행위에 상해 혐의를 처음 적용하고, 진료 기록 무단 열람에 대해 양벌규정으로 병원장까지 송치해 병원의 안일한 관리와 감독 책임을 물은 것은 매우 뜻깊은 진전"이라며 "고인의 사망에 대한 형사책임까지 이어지지 못한 점은 아쉽지만, 이번 결정이 태움 문화를 뿌리 뽑는 전환점이 되길 기대한다"고 밝혔습니다.