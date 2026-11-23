[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 오신환 전 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 교육수장 사실상 '경질'~● 2차 '중폭 개각' 가능성
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"최교진, 교육 정책에서도 국민 신뢰 받지 못해"
"교육부 장관 경질로만 책임 끝나선 안 돼"
"지금 시점 개각, 계파 통합 위한 것 아냐"
오신환 / 전 의원
"최교진, 교육부 장관 발탁될 때부터 논란 많아"
"측근 인사 배제하고 검증된 인사 임명해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 교육장관 사실상 경질…2차 '중폭개각' 가능성
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