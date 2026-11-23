▲ 뉴욕증권거래소(NYSE)

23일 미국 주가지수 선물이 2∼3%대 급반등했습니다.인공지능(AI) 관련주 폭락으로 뉴욕증시가 20일(현지시간) 조정 국면에 진입한 뒤 매수세가 돌아온 것입니다.한국시간 오후 3시 현재 시카고상업거래소(CME)에서 S&P500 지수 선물(12월물)은 전날보다 2.2%, 나스닥100 지수 선물은 3.2%, 다우존스지수 선물은 1.5% 오른 것으로 나타났습니다.앞서 20일 뉴욕증시에서 S&P500 지수는 3.7% 하락한 6,910.39에 마감하며 7거래일 연속 내렸습니다.2020년 2월 이후 가장 긴 하락세입니다.또, 다우지수와 함께 사상 최고치 대비 10% 넘게 떨어져 조정 국면에 들어섰습니다.나스닥종합지수는 5.3% 급락한 2만 2천617.73으로 올해 상승분을 모두 반납했습니다.한 주간 S&P500 지수는 8.6%, 나스닥 지수는 10.0% 내렸습니다.나스닥의 주간 낙폭은 2020년 3월 이후 가장 컸습니다.온라인 투자회사 이토로(eToro)의 조시 길버트 아시아태평양 수석 애널리스트는 "7거래일 연속 하락한 뒤 반등은 예견된 일이었다"며 "선물의 움직임은 기술주가 얼마나 과매도 상태였는지를 보여준다"고 말했습니다.안전자산 수요는 줄었습니다.미 국채 선물은 5거래일 연속 상승을 멈추고 하락했습니다.엔화는 달러당 159엔으로 0.2% 약세를 보였고, 금은 2% 가까이 올라 온스당 3천600달러 안팎에서 거래됐습니다.아시아 증시는 엇갈렸습니다.오후 3시 기준으로 타이완 가권지수는 2.6%, 중국 CSI 300 지수는 0.2% 올랐지만 코스피와 홍콩 항셍지수는 떨어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)