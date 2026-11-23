▲ 다마고치 (자료사진)

1990년대 '20세기 소년·소녀'들에게 큰 인기를 끌었던 게임기기 '다마고치'가 진화를 계속하고 있습니다.오늘(23일) 일본 언론과 게임 제작사 반다이 등에 따르면 가상 애완동물을 양육하는 휴대용 게임기기 '다마고치'가 이날 발매 30주년을 맞았습니다.1996년 탄생한 이 게임 기기는 액정화면에 보이는 우주생물 '다마고치'에게 밥을 주며 '마메치', '오야지치' 등의 성년으로 키우는 방식입니다.'디지털 펫'을 키우는 게임의 원조격으로, 키링처럼 가방에 매달고 다니는 게 크게 유행하기도 했습니다.한동안 유행이 사그라지기도 했지만, MZ세대를 중심으로 다시 유행하며 작년에는 통산 판매량 1억대를 넘어서기도 했습니다.1억대 판매량 중 절반가량인 49%가 일본에서 판매됐고, 북중남미에서 33%, 유럽·중동·아프리카에서 16%가 팔리는 등 전 세계에서 고르게 인기를 얻었습니다.현재도 50개국 이상에서 판매 중입니다.꾸준한 인기의 비결로는 계속되는 변신이 꼽힙니다.친구들끼리 함께 놀 수 있는 자외선통신 등 새로운 기능이 탑재됐고, TV 애니메이션으로 만들어지면서 인기를 끌기도 했습니다.작년에는 측면의 다이얼을 돌리면 '세포 레벨'까지 들여다볼 수 있는 '다마고치 파라다이스'가 출시됐습니다.최근에는 편의점 체인 '세븐일레븐'에서 다마고치 캐릭터로 표현된 상품을 판매하고 한정 굿즈를 선물하는 '콜라보 기획'도 실시하고 있습니다.반다이 관계자는 "다마고치가 모든 사람의 생활의 일부가 됐으면 좋겠다"고 말했습니다.