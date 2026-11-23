<앵커>



지난주 금요일 미국 증시 급락의 여파로 그간 약세였던 국내 증시가 월요일인 오늘(23일)도 역시 크게 하락했습니다. 장중 한때 5% 넘게 급락하며 매도 사이드카까지 발동된 뒤 겨우 4,700선을 지켰습니다. 코스닥은 약 2년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.



정윤식 기자가 보도합니다.



<기자>



코스피가 3.31% 떨어지며 4,700선을 턱걸이로 마감했습니다.



종가 기준으로 지난 1월 13일 이후 가장 낮은 수준입니다.



2% 넘게 떨어지며 하락 출발했던 코스피는 오전 11시 반쯤 5% 넘게 급락하며 4,500선까지 내려앉았고, 프로그램 매도 호가의 효력이 5분간 정지되는 매도 사이드카도 발동됐습니다.



지난주 금요일에 이어 2거래일 연속 매도 사이드카가 발동된 겁니다.



다만 오후 들어 기관의 매수세가 확대되며 낙폭을 일부 만회했고 4708.54로 거래를 마쳤습니다.



개인과 외국인은 각각 약 3천600억 원과 2천400억 원을 순매도했고, 기관은 1천800억 원을 순매수하며 매도세를 일부 받아냈습니다.



코스닥은 1.58% 하락한 635.45에 마감했습니다.



종가 기준으로 지난 2024년 12월 9일 이후 최저치입니다.



다만 지난 금요일 미 증시 폭락으로 우려되던 '검은 월요일'은 피했다는 평가입니다.



미국 나스닥 선물의 반등과 기관의 저가 매수세가 낙폭을 줄였고, 정부의 증시안정 펀드 가동 준비 발표가 투자 심리 진정에 영향을 미친 걸로 보입니다.



이형일 경제부총리는 코스피 하락세를 "이례적인 변동성 확대"라고 진단하며 추가 대책을 내놓겠다는 뜻도 밝혔습니다.



[이형일/경제부총리 : 증시안정 펀드와 관련돼서는 현재 저희가 발표한 데 따라 예전에 조성되었던 펀드액만큼 시장 상황에 따라 가동하는 경우를 대비해서 필요한 절차를 이번에 점검하겠다.]



증시안정 펀드의 투입 시기와 규모는 시장 상황을 보고 판단하겠다는 신중한 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 최혜란)