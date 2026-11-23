▲ 22일(현지시간) 소방관들이 우크라이나 수도 키이우 부근 디메르 지역에서 발생한 러시아의 공격 이후 화재를 진압하려 하고 있다.

러시아가 우크라이나 수도 키이우 인근 지역을 맹폭해 최소 14명의 사망자가 나왔다고 AFP 통신이 현지시간 23일 보도했습니다.우크라이나 당국에 따르면 키이우 북쪽 디메르 지역에 지난밤사이 폭격이 이뤄져 5층짜리 건물에서 10대 청소년과 40대 여성 등 10명이 숨진 것으로 집계됐습니다.키이우 남쪽 외곽의 비슈네베에서는 슈퍼마켓 건물이 공습을 당하면서 3명이 사망했습니다.또 인근 빌라체르크바 지역에서 민가가 폭격받아 1명이 숨졌습니다.최근 겨울철로 접어들면서 러시아는 우크라이나 에너지 기반시설에 대한 공격을 늘리고 있습니다.우크라이나는 지난주 세 차례에 걸쳐 러시아 본토와 점령지 크림반도를 잇는 크림대교를 잇달아 공격했고, 이에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 "훨씬 더 고통스러운" 대응을 하겠다고 공언했습니다.AFP는 푸틴 대통령의 이런 발언이 지난 19일 중국 선전에서 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 3자 정상회담을 한 직후에 나왔다며 "이 회담은 강력한 지도자들이 우크라이나와 유럽을 배제한 채 우크라이나 전쟁에 관한 중대한 결정을 내릴지도 모른다는 우려를 불러일으켰다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)