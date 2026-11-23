<앵커>



이재명 대통령이 교육부 장관의 사의를 재가한 지 하루 만에 오늘(23일) 국가정보원장과 4개 부처 장관을 교체하는 중폭 개각을 단행했습니다. 국정원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관을, 외교부 장관 후보자에는 임웅순 국가안보실 2차장을 지명했습니다.



첫 소식, 하정연 기자가 전해드립니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘 국가정보원과 외교부, 통일부, 행정안전부 그리고 문화체육관광부에 대한 개각을 단행했습니다.



어제 최교진 교육부 장관의 사의를 수락하고 면직안을 재가한 데 이어 곧바로 인적 개편에 나선 겁니다.



국정원장 후보자에는 강금실 전 법무부 장관이 지명됐습니다.



판사 출신의 강 후보자는 노무현 정부 초대 법무부 장관을 지냈고 올해 초부터 정부 글로벌기후환경대사 직을 맡았습니다.



외교부 장관 후보자로는 임웅순 청와대 국가안보실 제2차장이 발탁됐습니다.



임 후보자는 주 미국 공사 등을 역임했고 대미 외교에 잔뼈가 굵은 정통 외교 관료입니다.



통일부 장관 후보자에는 3선 국회의원 출신의 홍익표 전 청와대 정무수석이 지명됐습니다.



행안부 장관 후보자로 지명된 재선 국회의원이자 대표적인 친명계로 분류되는 한준호 민주당 의원이, 문체부 장관 후보자에는 문화예술 평론가이자 민주당 비례대표 의원 출신인 강유정 청와대 수석대변인이 지명됐습니다.



임광현 청와대 비서실장은 이번 개각과 관련해 "국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔습니다.



또 외교 안보 라인 전면 교체와 관련해서는 굳건한 한미동맹과 한반도 평화 정착 과제를 두루 고려한 인선이라고 설명했습니다.



(영상편집 : 위원양)