▲ 수원지법, 수원고법 전경

교통사고 현장에서 수습을 돕던 시민을 치어 숨지게 한 60대 남성이 2심에서도 금고형을 선고받았습니다.오늘(23일) 법조계에 따르면 수원지법 형사2부(이성율 부장판사)는 A 씨의 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의 항소심에서 항소를 기각하고 원심과 같은 금고 1년 6개월을 선고했습니다.A 씨는 지난해 5월 24일 오후 5시 30분쯤 경기 양평군의 한 국도를 주행하다가 도로에서 교통사고 수습을 돕던 60대 남성 B 씨를 치어 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.B 씨는 다른 운전자가 낸 교통사고 현장 주변에 서서 교통정리를 돕다가 변을 당한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 B 씨를 들이받은 직후 인근을 달리던 다른 차량을 들이받아 70대 남성 운전자에게 전치 4주의 부상을 입힌 혐의도 받습니다.사고 발생 당시 A 씨는 제한속도(시속 70㎞)를 시속 약 38㎞ 초과해 달린 것으로 파악됐습니다.1심 재판부는 A 씨가 과거에도 음주 및 무면허 운전 등 교통 관련 범죄로 여러 차례 형사처벌을 받았음에도 재차 사고를 낸 점과 피해자 유족과 합의에 이르지 못한 점 등을 고려해 형을 정했다고 설명했습니다.다만 앞선 교통사고 현장에서 삼각대 설치 등 안전조치가 제대로 이뤄지지 않은 점 등도 양형에 참작했다고 밝혔습니다.2심 재판부 또한 "피해자가 사망에 이르는 중대한 결과가 발생해 죄책이 가볍지 않다"고 판시했습니다.이어 "유족이 공탁금 수령 거부 의사를 밝히며 엄벌을 탄원하고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)