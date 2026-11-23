▲ 브리핑하는 김진우 특검보

이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 투표용지 발급기가 특정 잉크만 사용하도록 불법 개조하는 데 관여한 의혹을 받는 외국계 중견기업에 대한 강제수사에 착수했습니다.특검팀은 오늘(23일) 오전 9시 40분쯤부터 사전투표용지 발급기를 개조한 의혹과 관련해 외국계 중견기업을 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.압수수색 영장에 적시된 혐의는 업무상 배임 등입니다.압수수색에는 특검 파견검사 1명과 디지털 포렌식 수사관 4명 등 모두 13명이 동원됐습니다.해당 외국계 중견기업은 2024년형 사전투표용지 발급기 제작 사업을 수주한 업체 A사와 함께 발급기를 불법적으로 개조·제작한 혐의를 받습니다.특검팀은 해당 중견기업이 A사가 제작한 전용 잉크만 인식되도록 임의로 발급기를 개조해 A사가 특혜를 받도록 도움을 준 것으로 보고 있습니다.특검팀은 발급기 제작 사업의 입찰공고일 이전부터 해당 외국계 중견기업이 A사와 함께 발급기를 개조해주기로 논의한 정황을 추가로 포착해 이날 압수수색에 나서게 됐다고 설명했습니다.앞서 지난 4일 특검팀은 A사의 사무실과 공장 등에 대한 압수수색을 진행했습니다.A사는 2024년형 사전투표용지 발급기 약 1만 7천 대를 중앙선관위에 공급하는 특혜를 받은 혐의로 수사를 받고 있습니다.A사가 따낸 제작 사업비는 약 321억 원에 이르러 최근 5년 동안 중앙선관위가 발주한 사업 중 가장 큰 규모입니다.특검팀은 A사가 사전투표용지 발급기 사용 기간의 잉크, 유지보수 박스 등 소모품까지 독점 공급한 정황도 발견해 수사를 이어오던 중 해당 외국계 중견기업의 혐의를 포착한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 중앙선관위가 사전투표용지 발급기 제작 사업에 특혜를 제공한 의혹과 관련해 사실관계를 확인하고 있습니다.특검팀 관계자는 "압수물 분석을 토대로 사전투표용지 발급기 제작 및 소모품 구매 과정에서 중앙선관위 담당 공무원들이 특정 업체와 유착돼 부당한 특혜를 제공하였는지 여부를 밝히고, 그로 인해 국가에 야기된 손해 규모 등 그 진상을 규명하고 책임 소재를 밝히는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)