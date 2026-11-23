▲ 연평도 포격전 16주년 전승기념식

국민의힘은 오늘(23일) 연평도 포격전 제16주년을 맞아 당시 전투에서 희생된 장병을 기리고 북한 도발에 맞서 철저한 대응을 당부했습니다.정점식 원내대표는 페이스북에 "북한의 군사도발에 맞서 싸우다 산화한 고(故) 서정우 하사와 문광욱 일병, 그리고 무고하게 희생되신 김치백 씨와 배복철 씨의 명복을 빌며 유가족들께 깊은 애도의 뜻을 전한다"며 "오늘의 자유대한민국은 군 생활의 끝자락과 시작점에 있던 두 청년이 피와 목숨으로 지켜낸 나라"라고 썼습니다.정 원내대표는 "북한은 16년 전 오늘처럼 우리 보라는 듯이 지뢰를 매설하고 포구까지 들이미는 지경"이라며 "어느 때보다 군 기강을 바로 세우고 안보를 강화해야 할 때"라고 강조했습니다.박성훈 수석대변인도 논평에서 "연평도 포격 도발이 남긴 교훈은 분명하다"면서 "북한의 도발을 억제하고 국민의 생명과 영토를 지키기 위해서는 한 치의 방심도 없는 안보 태세와 확고한 군사적 억지력이 뒷받침되어야 한다. 평화는 말이 아닌 힘으로 지켜내야 한다"고 말했습니다.개혁신당 천하람 원내대표는 이날 오후 고 서정우 하사와 문광욱 일병이 안장된 국립대전현충원 연평도 포격전 전사자 묘역을 찾아 참배했습니다.유승민 전 의원도 묘역을 참배한 뒤 페이스북을 통해 "아무리 세월이 흘러도 잊어선 안 될 사람들이 있다. 나라를 지키다 목숨을 바친 군인들이 그렇다"면서 "두 해병 영웅의 명복을 빈다"고 적었습니다.이어 "서정우 하사의 어머니는 '부를 땐 나라의 아들, 죽으면 누구세요'라고 한 대통령의 말을 인용하면서 아들의 희생이 헛되지 않게 국가안보를 튼튼하게 해달라고 당부하셨다"고 전했습니다.연평도 포격전은 2010년 11월 23일 오후 2시 34분 북한의 기습적인 포격 도발에 맞서 해병대 연평부대가 K-9 자주포로 즉각 대응한 전투로, 당시 해병대원 2명이 전사하고 16명이 중경상을 입었습니다.(사진=연합뉴스)