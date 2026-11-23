국민의힘은 오늘(23일) 민주당의 이른바 '조작기소 특검법' 강행 처리로 국회의원의 헌법상 법률안 심의·표결권이 침해됐다며 조정식 국회의장과 서영교 법제사법위원장을 상대로 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구했습니다.



국민의힘은 법안 심사 과정에서 핵심 내용이 거듭 변경됐음에도 충분한 검토와 토론 기회가 보장되지 않는 등 중대한 절차상 하자가 발생했다고 주장했습니다.



특검 수사 대상과 권한 등 핵심 내용을 변경하면서도 법안심사소위원회에서 충분한 심의가 이뤄지지 않았고, 안건조정위원회에서는 이의 제기로 거수 표결을 예고했으나 실제로는 표결 없이 이의 유무만 확인해 가결을 선포했다는 것입니다.



또 법사위 전체회의에서는 최종 수정안에 대한 국민의힘 의원들의 토론 요구를 받아들이지 않고 토론 종결 후 법안을 가결했고, 본회의에서는 필리버스터 종결 동의 의결 후 별도 질의·답변 절차 없이 법안 표결에 들어갔다고 지적했습니다.



이에 국민의힘 소속 의원 전원은 서 위원장과 조 의장의 특검법 가결 선포 행위가 심의·표결권을 침해했다며 권한 침해와 무효 확인을 헌법재판소에 청구했습니다.