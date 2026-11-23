▲ 수능 시험장

경찰은 교육 당국의 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 부정행위 적발 사례 111건 중 4건에 대해 수사 중이라고 오늘(23일) 밝혔습니다.홍석기 경찰청 국가수사본부장은 이날 정례 브리핑에서 "(교육부가 적발한 111건 가운데) 현재 4건을 갖고 있다. 서울청이 2건, 경기남부청이 1건, 충남청이 1건"이라고 밝혔습니다.그러면서 "4건 모두 (수사 착수 경위는) 112신고"라며 "관련 증거와 진술을 확보해서 임의동행해 2명은 조사했고, 나머지 2명은 추후 조사할 예정"이라고 말했습니다.홍 본부장은 경찰 수사 대상이 된 4명 모두 시험을 끝마치지 못했을 가능성이 크다며 "부정행위가 적발되면 교육부 시험 감독 내부 규정상 계속 치르기 어렵다"고 설명했습니다.4건을 구체적으로 보면, 서울 서초경찰서와 수서경찰서는 각각 신발과 옷에 휴대전화를 숨긴 채 시험을 치른 응시자들을 수사 중입니다.경기남부청 사이버범죄수사대는 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 채로 고사장에 들어온 응시자에 대해 수사 중입니다.해당 전자기기들은 모두 전원이 켜진 상태였습니다.충남경찰청도 고사장에 스마트안경을 반입한 응시자를 수사 중입니다.이들 모두 위계에 의한 공무집행방해 혐의가 적용됐습니다.경찰은 수능을 사흘 앞둔 16일 각종 시험의 부정행위에 대응하기 위한 태스크포스(TF)를 출범했습니다.지금까지 TF가 포착한 부정행위 의심 사례는 33건입니다.홍 본부장은 "15건은 수사 중이고, 18건은 입건 전 조사(내사) 단계로 도합 33건"이라고 말했습니다.이 가운데 스마트안경이나 초소형 이어폰 등 장비를 사용한 것으로 의심되는 사례는 5건이라고 덧붙였습니다.3건이 입건 전 조사, 2건은 이미 수사 단계입니다.TF는 부정행위뿐만 아니라 온라인으로 유포되는 허위 정보 성격의 게시물에 대해서도 대응 중입니다.홍 본부장은 "온라인 게시물 19건에 대해 작성 경위를 확인하고 있다. 자신이 부정행위를 했다는 자백 글이 12건이고, (부정행위를 하겠다는) 예고가 2건, 장비 판매 글이 4건"이라고 설명했습니다.그는 자백 글 12건의 진위에 대해서는 "허위인지 아닌지 확인해야 하는 상황"이라고 밝혔습니다.온라인에는 부정시험으로 수도권 의대에 입학했다는 글, 9급 공무원이 됐고 주변인 3명도 합격을 도와줬다는 글 등이 올라와 이목이 쏠렸습니다.서강대 편입시험, 경희대 편입시험, 한국전력공사 필기시험 등에서는 기출 문제 공식 발표 전 대부분 내용을 복기해 온라인 카페 등에 업로드한 응시자를 의심하는 여론이 있었습니다.평균 3년 이상 공부해 합격하는 감정평가사 시험을 6개월 만에 붙었다며 수기를 올린 수험생에 대해 수상하다는 의혹 제기도 있었습니다.AI의 문제 풀이 능력이 크게 향상된 시기와 맞물려 일부 시험에서 이례적인 고득점자 증가 현상이 나타난 점도 확인되고 있습니다.