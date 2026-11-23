▲ 홍석기 국가수사본부장이 지난 7월 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 수사지휘부 화상회의에서 발언하고 있다.

홍석기 국가수사본부장이 법학적성시험(LEET) 만점자 고 이진우(32) 씨의 부정행위 의혹 수사와 관련해 "공소권 없음과 별개로 연관된 공범 관계가 있다면, 충분히 필요하면 강제 수사할 수 있는 상황"이라고 말했습니다.홍 본부장은 오늘(23일) 정례 기자 간담회에서 이씨에 대한 수사 현황을 묻는 말에 "단독범인 것이 명확하다면 필요한 경우 임의수사가 가능하겠지만, 강제수사는 수사권 남용이 될 수 있다"면서도 "이 건은 기기 사용이나 공모 정황 등이 명확하지 않지만 파악해야 한다"고 설명했습니다.특히 추가 부정행위 의혹이 불거진 이씨의 2024학년도 수능에 대해서는 "의혹만 제기되는 상황"이라며 "수사에 필요성이 있다고 판단되면 제한을 두지 않고 수사는 다 할 예정"이라고 했습니다.이날 경찰에 출석한 이씨의 가족이 수사에 협조하는지 묻는 말에는 "아직 보고를 못 받았다"며 "협조를 받기 위해 만나고 있는 상황"이라고 했습니다.교육청이 이씨의 2026학년도 수능 문답지를 증거보전 신청한 경찰에 반출 절차를 위한 법리검토를 요청했다는 보도에 대해선 "별도로 법리검토를 요청한 사실이 없습니다.법리 검토 필요가 없는 사안"이라며 "우리가 보존 요청을 했으면 (교육청이) 갖고 있다가 나중에 압수수색을 하면 되는 것"이라고 설명했습니다.이날 포렌식 분석 참관을 위해 경찰에 출석한 제63회 세무사 시험 수석합격자 한모(34) 씨의 수사 상황에 대해선 "피의자 조사하고 압수수색 (결과물 분석) 중에 있다"며 "분석한 뒤 적당한 시점에 설명하겠다"고 전했습니다.홍석기 국가수사본부장은 경찰 간부 수십명이 스페인 FC바르셀로나와 FC서울의 친선 경기 초대권을 후원사인 BBQ 측으로부터 수수했다는 의혹에 대해선 입건 전 조사(내사) 단계라고 밝혔습니다.그는 "약 30여 명에 대한 수사의뢰가 있었다"며 "국수본 중요직무범죄수사대에서 (의혹) 내용에 대한 진위를 확인 중"이라고 설명했습니다.추후 경무관 이상 간부가 입건될 경우 사건을 고위공직자범죄수사처(공수처)로 이첩할 가능성도 있습니다.성북구 10대 소녀 살인 사건은 "피의자 진모(59)씨는 보복 살인 혐의로 송치했다"며 "그의 연인 김모(26)씨는 (살인교사로) 입건해 수사 중이고 범행 동기는 확인 중"이라고 했습니다.경찰은 김씨도 이번 주 내로 송치할 예정입니다.각종 비위 의혹을 받는 무소속 김병기 의원 수사는 "공소청과 중요 사건 협의를 다 했고, 곧 마무리할 예정"이라고 설명했습니다.약 한 달 전 구로구 주택가에 중국 국적 50대 남성이 '미라화 시신'으로 유기된 채 발견된 사건은 "부검 결과가 아직 안 나왔다"고 설명했습니다.서울시의 '한강버스 계약 리베이트 의혹' 수사는 "서울시와 사업 관계자 등 19명을 조사했다"며 "조사 내용 등을 분석 중"이라고 했습니다.금융기관 인공지능(AI) 해킹 사건은 피해 업체 조사와 접속기록(로그) 분석 등을 마친 뒤 국제 공조를 진행 중이라고 전했습니다.중대범죄수사청(중수청)에 수사 착수 사실을 통보한 사건은 지난 12일 기준 4,878건으로 집계됐습니다.이중 이첩 요청 받은 14건 가운데 10건은 이첩했고, 3건은 이첩 검토 중입니다.1건은 이첩하지 않고 경찰이 수사하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)