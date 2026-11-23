▲ 수능 AI 부정행위 (자료사진)

대학수학능력시험에서 부정행위가 발생하는 것을 막기 위한 대책을 교육부 등에 요구하는 서명운동에 수능 응시생 등 3천여 명이 참여했습니다.고등학생과 대학생을 중심으로 결성된 2027년 수능 대책 요구 연대는 지난 16일부터 오늘(23일)까지 두 차례에 걸쳐 진행한 서명운동에 2천964명이 참여했다고 밝혔습니다.17일부터 현재까지 진행 중인 1차 서명운동에는 739명이, 16에서 17일 진행된 2차 서명운동에는 2천225명이 참여했습니다.연령대를 조사한 1차 서명운동 참여자의 90.1%는 1020 세대로 집계됐습니다.이 중에서 수험생과 예비 수험생, 재수생이 76.9%를 차지했습니다.2차 서명운동에서는 1천902명, 85.5%가 2027년도 수능 응시생이라고 답변했습니다.예비 응시생은 160명이었습니다.수대연은 "시험을 멀리서 바라보는 사람이 아니라 시험 당사자가 서명을 이끌었다"고 밝혔고, 올해 수능에서 성적 산정과 등급 컷 기준을 확정하고 무효 처리의 기준과 이의 절차를 안내할 것을 교육부 등에 요구했습니다.단체는 12월 말 입시 공정성을 위한 대책 마련을 촉구하며 집회를 열 예정입니다.최교진 교육부 장관의 사퇴를 촉구해온 고등학교 3학년 학생 중심 '수험생 연대'는 교육부를 상대로 소송을 제기하고 수능 부정행위 사례를 모아 경찰에 고발장을 제출하는 방안을 검토 중입니다.