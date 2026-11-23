▲ 서울 시내버스 (자료화면)

서울시는 국민의힘 김소희 의원과 공동으로 오늘(23일) 국회에서 '시민 이동권 보장을 위한 시내버스의 역할과 과제' 정책토론회를 개최했습니다.토론회에는 오세훈 서울시장을 비롯해 시민과 전문가, 학생 등 100여 명이 참석했으며, 오 시장은 시내버스 파업 시에도 시민의 기본적인 이동권을 보장할 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 강조했습니다.노동조합법은 공중의 일상생활과 밀접한 관련이 있거나 국민경제에 미치는 영향이 큰 사업을 '필수공익사업'으로 정의하고 있습니다.여기엔 철도사업과 수도, 전기, 가스사업 등이 포함되며, 이들은 노조에서 파업을 결의하더라도 필수유지업무 대상인 조합원들은 업무를 지속해야 합니다.노선버스는 출퇴근·통학·병원 진료 등 시민의 일상적인 이동을 책임지는 대표적인 대중교통수단이지만, 현행 법령상 필수공익사업으로 지정돼 있지 않은 상황입니다.이에 따라 노사 간 임금·단체협약 교섭이 결렬될 경우 버스 운행이 아예 중단될 수 있습니다.서울의 경우에도 지난 9월 노조 측에서 총파업을 예정했으나 직전 노사 합의가 타결되며 버스가 멈춰 설 위기를 벗어난 바 있습니다.서울시 또한 파업이 예정됐을 경우 전세버스 투입, 도시철도 운행 확대 등 비상수송대책을 마련합니다.하지만 대체 교통수단을 단기간에 충분히 확보하기 어렵고, 도시철도 등 대체 교통망이 부족한 지역에서는 시민 불편을 해소하는 데 한계가 있습니다.재정과 행정력 투입도 부담입니다.서울 시내버스 파업 시 전세버스 임차 비용으로만 하루 약 10억 원이 소요되고, 공무원이 비상수송대책에 차출되는 만큼 다른 행정 서비스를 이용해야 하는 시민들의 이용 대기시간도 함께 늘어날 수밖에 없다는 게 시의 설명입니다.파업이 취소되더라도 전세버스 임차 취소 수수료의 지출은 불가피합니다.서울시에 따르면 지난 9월 파업 예고 당시에도 약 9억 원의 비용이 소요됐습니다.서울시는 노선버스를 필수공익사업으로 지정해 파업 등 쟁의행위가 발생하더라도 시민의 기본적인 일상생활 유지에 필요한 필수업무가 중단되지 않도록 해야 한다는 입장입니다.필수공익사업으로 지정되더라도 필수업무 외 근로자는 법이 정한 범위에서 쟁의행위를 할 수 있기에 노조의 단체교섭권과 쟁의권을 모두 제한하는 것은 아니라고도 덧붙였습니다.서울시는 아울러 시가 제출한 노선버스 필수공익사업 지정 법령 개정안에 대해 대한민국시도지사협의회가 대정부 정책건의 안건을 제출했다고도 밝혔습니다.기존 필수공익사업인 철도사업, 도시철도사업 및 항공운수사업에, 정기노선 여객운수사업(시내버스·농어촌버스· 마을버스·시외버스 등 노선버스)을 추가하는 내용입니다.서울은 정부와 국회에 노선버스의 필수공익사업 지정 필요성을 지속해 건의할 예정입니다.오세훈 서울시장은 "시내버스 운행이 중단되면 출퇴근하는 직장인과 병원을 찾는 어르신 등 버스에 의지하는 시민의 일상이 큰 불편을 겪게 된다"며 "서울시가 파업 때마다 비상수송에 총력을 기울여도, 멈춰 선 시내버스를 온전히 대신하기는 어렵다"고 설명했습니다.그러면서 "노동자의 쟁의권은 헌법이 보장하는 권리이며 마땅히 존중받아야 하지만, 파업 중에도 시민의 일상과 이동권 또한 중요하다"고 강조했습니다.이어 "도시철도가 필수공익사업으로 지정돼 파업 중에도 최소한의 운행을 유지하듯 시내버스도 파업 중 일정 수준의 운행을 이어갈 수 있도록 합리적인 균형점을 마련해야 한다"고 덧붙였습니다.