▲ 미국과 중국 국기 (자료화면)

미국의 대중국 첨단 반도체 수출 통제 강화로 중국이 타격을 받고 있다는 분석과 관련해 중국 관영매체가 이는 미국 국내 정치적 목적에 따른 '왜곡'이라는 주장을 내놨습니다.중국의 글로벌타임스는 22일(현지시간) '미국 반도체 우위에 대한 과장은 지나치게 자아도취적이다' 제하 논평을 통해 이같이 밝혔습니다.이 매체는 상당수 미국 매체가 왜곡을 일삼으며 미국 기술의 우수성을 부각하는 반면 중국의 역량은 낮추고 있다며 "이는 중국 인공지능(AI) 산업을 반영하는 것이라기보다 미국 내 여론을 흔들기 위해 설계된 정치적 내러티브(서사)"라고 주장했습니다.이어 이러한 서사는 반도체 규제의 영향을 부풀려 미국 내 대중국 강경파의 수출통제 강화 추진에 힘을 실어주기 위한 것이라며 "중국의 AI 발전 현실을 반영하기보다 미국 내 정쟁을 위한 것"이라고 짚었습니다.글로벌타임스는 "중국의 자체 역량 강화는 더 이상 미국의 반도체 규제에 따른 마지못한 반응이 아니며, 다음 단계 성장을 바라본 중국 기업들의 적극적 선택"이라고 강조했습니다.그러면서 "해외 기술에 대한 접근이 제한됐을 때 단순히 대안을 찾는 게 아니라 산업의 미래를 위해 더 확실한 토대를 구축하려는 게 목표"라며 "역설적으로 미국의 연이은 규제는 이러한 과정을 가속하는 데 도움이 됐다"고 말했습니다.글로벌타임스는 미국의 추가 제재에 따른 효과가 빠르게 줄고 있고, 궁극적으로 미국 반도체 업계의 세계 시장 입지가 약화할 것이라며 "끊어내야 할 중독은 반중 매파의 정치적 습관과 일부 미국 매체 논평가들의 맹목적 믿음"이라고 주장했습니다.앞서 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 "중국 AI 업체들이 엔비디아 칩에 중독돼 있다"며 "첨단 컴퓨팅파워(연산력)에 대한 중국의 접근권을 차단하려는 미국의 움직임으로 중국 AI 전망이 타격을 입고 있다"고 19일 보도했습니다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임 이후 미 상무부가 엔비디아 칩에 대한 중국의 원격 접속을 통제하기로 한 것과 관련해 WSJ은 이미 효과가 나타나고 있다며 첨단 칩 제조에서 중국이 미국에 10년 이상 뒤처져 있다고 전했습니다.그러면서 중국 정부의 자립 추진에도 불구하고 중국의 최고 수준 AI 연구실들은 여전히 엔비디아 하드웨어에 의존하고 있다고 지적했습니다.중국 공산당 기관지 인민일보는 21일 '중국 경제에 대해 부정적 전망을 내놓는 사람은 결국 허망한 결과를 맞이할 것'이라는 제하 논평을 통해 중국 경제 비관론을 비판하기도 했습니다.논평은 일부 외신이 중국 경제에 대해 디플레이션(물가 하락) 함정, 생산 과잉, 차이나쇼크 2.0 등의 수사를 써가며 중국 붕괴론으로 신뢰를 흔들거나 중국위협론으로 포위하려 한다고 지적했습니다.이어 비관론의 유형에 대해 일시적 어려움을 전체적 위기로 추정하거나 시장경쟁에서의 우위를 세계에 대한 위협으로 슬며시 개념을 전환하며, 결론을 미리 정해놓고 비관적 전망을 되풀이한다고 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)