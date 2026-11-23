▲ 비닐봉지에 담겨 유기된 새끼 고양이

제주에서 생후 일주일가량 된 새끼 고양이 6마리가 비닐봉지에 담겨 유기됐다가 구조됐습니다.제주동물사랑실천 혼디도랑에 따르면 어제(22일) 오후 8시 36분쯤 제주시 동문시장의 한 길거리에서 살아 있는 새끼 고양이 6마리가 검은 비닐봉지 여러 겹에 싸인 채 발견됐습니다.최초 발견자 A 씨는 길을 지나던 중 동물 울음소리를 듣고 주변을 살펴보다가 묶여 있는 검은 비닐봉지 안에 무언가 꿈틀거리는 것을 목격했다고 밝혔습니다.A 씨는 비닐봉지가 4∼5겹으로 아주 꽉 묶여 있어서 일일이 풀어내 보니 눈도 다 못 뜬 새끼 고양이가 있었다고 전했습니다.혼디도랑은 이들 새끼 고양이를 인계받아 보호 중입니다.고양이들은 생후 일주일가량 된 것으로 추정됩니다.눈을 뜬 새끼 고양이도 있지만 아직 눈을 뜨지 못한 개체도 있습니다.처음 발견 당시 기력이 없었지만, 현재는 건강을 되찾고 있습니다.동물보호단체가 보호 중인 새끼 고양이의 사연이 SNS 등으로 알려지면서, 입양 문의도 이어지고 있습니다.혼디도랑은 새끼 고양이들을 비닐봉지에 넣어 버린 행위가 동물 학대에 해당한다고 보고, 유기한 행위자를 찾아 처벌해달라고 오늘 경찰에 고발장을 제출했습니다.(사진=혼디도랑 제공, 연합뉴스)