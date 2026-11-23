▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 군에 입대하는 청년들에게 "몸도 마음도 한층 더 늠름하고 건강해진 모습으로 돌아갈 수 있도록 국가가 모든 지원과 책임을 아끼지 않겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 이날(23일) 오후 병무청 주관으로 열린 입영문화제 '청춘예찬 콘서트'에서 공개된 영상 축사에서 이같이 말했습니다.이 대통령은 "우리 국민이 누리는 평화와 안전한 일상은 묵묵히 병역의 의무를 다하는 청춘들의 헌신 위에 세워져 있다"며 "국가의 부름에 기꺼이 응해 준 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 했습니다.또 "낯선 환경 속에서의 소중한 경험이 훗날 삶에서 마주할 어떤 어려움도 이겨내는 힘이 될 수 있도록 정부도 최선을 다해 뒷받침하겠다"며 "미래를 깊이 고민하고 설계하는 의미 있는 시간, 성장의 발판이 되게 하겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 입영 청년들의 가족에겐 "자식을 군에 보내는 그 애틋한 마음을 저도 잘 알고 있다"며 "대한민국이 여러분의 귀한 자녀들을 반드시 책임지고 보호하겠다"고 약속했습니다.