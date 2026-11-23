▲ 이재명 대통령
이재명 대통령은 군에 입대하는 청년들에게 "몸도 마음도 한층 더 늠름하고 건강해진 모습으로 돌아갈 수 있도록 국가가 모든 지원과 책임을 아끼지 않겠다"고 약속했습니다.
이 대통령은 이날(23일) 오후 병무청 주관으로 열린 입영문화제 '청춘예찬 콘서트'에서 공개된 영상 축사에서 이같이 말했습니다.
이 대통령은 "우리 국민이 누리는 평화와 안전한 일상은 묵묵히 병역의 의무를 다하는 청춘들의 헌신 위에 세워져 있다"며 "국가의 부름에 기꺼이 응해 준 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 했습니다.
또 "낯선 환경 속에서의 소중한 경험이 훗날 삶에서 마주할 어떤 어려움도 이겨내는 힘이 될 수 있도록 정부도 최선을 다해 뒷받침하겠다"며 "미래를 깊이 고민하고 설계하는 의미 있는 시간, 성장의 발판이 되게 하겠다"고 덧붙였습니다.
이 대통령은 입영 청년들의 가족에겐 "자식을 군에 보내는 그 애틋한 마음을 저도 잘 알고 있다"며 "대한민국이 여러분의 귀한 자녀들을 반드시 책임지고 보호하겠다"고 약속했습니다.
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